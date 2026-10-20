La dana Adam mantiene en aviso a cinco provincias, con Barcelona y Gerona en naranja por lluvias

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam mantendrá este martes en aviso a cinco provincias tras las intensas lluvias y tormentas descargadas en el litoral mediterráneo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera; Barcelona y Gerona. Asimismo, habrá avisos amarillos por lluvias en Jaén, La Palma y El Hierro, así como por tormentas en Barcelona y Girona. Girona también tendrá aviso por fenómenos costeros.

AEMET ha avanzado que mañana se mantendrá una situación de inestabilidad en el este peninsular y Baleares, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos y habrá chubascos con tormenta. Estos se prevén fuertes en Baleares y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes y que se registren acumulados significativos.

También es probable que a primeras horas se registren precipitaciones localmente muy fuertes en puntos del litoral sureste. En el resto de la Península habrá un tiempo más estable, con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en el oeste y el Cantábrico y nubosos por lo demás, con precipitaciones aisladas en zonas de Andalucía, el centro peninsular y el Cantábrico que podrían ser localmente fuertes en puntos de Jaén.

A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a cesar de sur a norte y los cielos quedarán poco nubosos. La excepción estará en el noroeste, donde el acercamiento de un frente tenderá a cubrir los cielos. También nevará en zonas altas del Pirineo.

Por su parte, en las islas occidentales de Canarias se registrarán cielos nubosos con chubascos que podrían ser fuertes y persistentes en El Hierro, sin descartar que también lo sean en La Palma. En el resto habrá cielos nubosos. Asimismo, se registrarán bancos de niebla matinales en zonas de montaña y de ambas mesetas.

En cuanto a las temperaturas, el organismo estatal ha señalado que las máximas descenderán en Baleares, Galicia y el suroeste peninsular, variarán poco en Canarias y subirán en el resto. Los ascensos se prevén notables en regiones de la fachada oriental peninsular y del interior nordeste. Por su parte, las mínimas registrarán bajadas de ligeras a moderadas en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias y con heladas débiles en montañas del extremo norte.

Por último, respecto al viento, AEMET ha adelantado que este martes predominará la componente oeste en la Península. En líneas generales, el viento será flojo al principio del día, aunque tenderá a arreciar, especialmente en los litorales y el interior del este peninsular. Alcanzará intervalos fuertes en los litorales del sureste y noroeste y se establecerá la tramontana, también fuerte, en Ampurdán. En Baleares soplará viento moderado del sur que rolará a oeste, mientras que en Canarias será de componente este, de flojo a moderado.