Ursula Heise, Premio Biophilia por impulsar el desarrollo del campo de las Humanidades Ambientales a escala global

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora Ursula K. Heise ha sido galardonada con el VI Premio Biophilia de la Fundación BBVA por "impulsar el desarrollo y aplicación del campo de las Humanidades Ambientales a escala global".

A lo largo de las últimas dos décadas, la catedrática de Estudios Literarios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), "ha explorado, a través de su investigación pionera, las variadas formas que adoptan el pensamiento, la narrativa y el activismo medioambientales en distintas regiones del mundo", según resalta el jurado.

Su concepto de "eco-cosmopolitismo", desarrollado en libros como 'Sense of Place and Sense of Planet' (2008), así como sus estudios sobre los significados culturales de especies amenazadas en obras como 'Imagining Extinction' (2016), representan hitos en el campo de las Humanidades Ambientales cuya influencia "se ha extendido a la política internacional", en palabras del jurado, a través de su análisis de documentos como la 'Lista Roja de Especies Amenazadas' elaborada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, la profesora Heise ha contribuido de manera decisiva al desarrollo internacional de las Humanidades Ambientales "más allá de las esferas angloamericana y europea, mediante el establecimiento de una red de artistas, humanistas, científicos y activistas ambientales en países como Argentina, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam".

En definitiva, concluye el acta, el trabajo de la galardonada ha demostrado "cómo las humanidades pueden y deben aunar fuerzas con las ciencias naturales, las ciencias sociales, la política, el derecho y las tecnologías digitales para aumentar nuestra capacidad de comprender y afrontar los grandes retos medioambientales de nuestro tiempo".

El Premio Biophilia de la Fundación BBVA, dotado con 100.000 euros, reconoce aportaciones que contribuyan a repensar la relación de los humanos con la naturaleza desde las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y la comunicación.

El objetivo es reconocer narrativas e interpretaciones que, estando apoyadas o siendo compatibles con el conocimiento de las ciencias del medio ambiente, contribuyan al modelado de las perspectivas, marcos conceptuales y valores medioambientales del conjunto de la sociedad.

Ursula K. Heise es titular de la cátedra Marcia H. Howard de Estudios Literarios en el Departamento de Literatura Inglesa y el Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Previamente fue profesora titular de Literatura Inglesa y Comparada en la Universidad de Columbia (1999-2004) y tanto profesora titular como catedrática de Literatura Inglesa y Comparada en la Universidad de Stanford (2004-2012).

También fue Guggenheim fellow (2011-2012) y ocupó el cargo de presidenta de la Asociación para el Estudio de la Literatura y el Medio Ambiente (ASLE) en 2011. Además, ha sido profesora visitante en numerosas universidades y de hecho en la actualidad ocupa la Cátedra International Francqui en la Universidad de Gante (Bélgica).

Entre sus libros se encuentran 'Chronoschisms: Time, Narrative, and Postmodernism' (Cambridge University Press, 1997), 'Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global' (Oxford University Press, 2008), 'Nach der Natur: Das Artensterben und die moderne Kultur' (Suhrkamp, 2010) e 'Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species' (University of Chicago Press, 2016).

Es coeditora (con Chi P. Pham) de 'Environment and Narrative in Vietnam' (Palgrave Macmillan, febrero de 2024), editora de la serie 'Natures, Cultures, and the Environment' (también con Palgrave), coeditora de la serie 'Literature and Contemporary Thought' con Routledge, coeditora del 'Routledge Companion to the Environmental Humanities' (2016) y directora editorial de 'Futures of Comparative Literature: The ACLA Report on the State of the Discipline' (2017).

También es coeditora de 'The Longman Anthology of World Literature. The Twentieth Century'; editora (revisora de la traducción, autora de la introducción y las notas) de 'Viaje al centro de la Tierra', de Julio Verne, y de numerosos artículos y capítulos de estudios literarios sobre figuras centrales de la modernidad.

Además, es cofundadora del Laboratorio para Estrategias Narrativas Ambientales (LENS) en UCLA, así como productora y guionista de 'Urban Ark Los Angeles', un documental realizado en colaboración con la cadena de televisión pública estadounidense KCET-Link.