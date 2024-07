El Vaticano desvela 50 años después el veredicto sobre las apariciones marianas en Ámsterdam: "No son sobrenaturales"

ROMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha publicado este jueves 11 de julio el veredicto negativo dictado hace 50 años, en 1974, de forma unánime por este mismo órgano -entonces llamado Congregación para la Doctrina de la Fe- sobre las supuestas apariciones de 'Nuestra Señora de Todas las Naciones en Ámsterdam (Países Bajos), una decisión tomada por el entonces Papa Pablo VI.

"En vista de las reservas actuales sobre las supuestas apariciones y revelaciones en Ámsterdam entre 1945 y 1959 y la veneración asociada a la 'Señora de todos los Pueblos', el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publica ahora el resultado de la reunión ordinaria de la entonces Sagrada Congregación para la Doctrina del 27 de marzo de 1974 sobre los fenómenos antes mencionados", señala el departamento en un comunicado en el que recuerda que no se han publicado en los últimos años en general decisiones sobre fenómenos sobrenaturales sospechosos.

Tras la decisión de la entonces Congregación, hubo dos sentencias aprobadas por unanimidad, según informa Vatican News. Primero, la 'valoración doctrinal' estableció que los fenómenos referidos no son sobrenaturales y, en un segundo auto se decide investigar más a fondo el fenómeno negativo. En abril de ese mismo año el Papa Pablo VI aprobó ambas decisiones.

La revelación de esta decisión se realiza a la luz de las nuevas normas aprobadas el pasado mes de mayo sobre apariciones y fenómenos sobrenaturales, que establece que las decisiones del Pontífice en esta materia sean publicadas. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha decidido aplicar esta directriz a algunos casos pasados.

'SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS'

El 25 de marzo de 1945, en el 600 aniversario de un milagro eucarístico en Amsterdam, la neerlandesa Ida Peederman afirmó que María se le apareció y se presentó con el título de 'Señora de todos los Pueblos'. A la supuesta aparición del 25 de marzo le siguieron 55 más, que duraron hasta 1959. A lo largo de 14 años, según el relato de Peederman, 'Nuestra Señora' le habría revelado avarios acontecimientos, incluida la muerte de Pío XII.

En 1956, el entonces obispo de Haarlem-Amsterdam, Johannes Petrus Huibers, ya se había pronunciado negativamente sobre las supuestas apariciones marianas y esta decisión fue confirmada por el Vaticano en 1974. Sin embargo, en 1996, año de la muerte de Peederman, el sucesor de Huibres, Henny Bomers, tras consultar con la Santa Sede, aceptó la veneración de María bajo el título 'Señora de todos los Pueblos, aunque sin reconocer las supuestas apariciones. Más tarde, en 2002, el sucesor de éste, José Punt, reconoció la autenticidad de las apariciones, en esta ocasión sin consultar al Vaticano.

Tres años después, en 2005, la Congregación para la Doctrina de la Fe eliminó varias palabras de una oración que supuestamente la Virgen reveló a Ida Peerdeman porque no estaban de acuerdo con la enseñanza católica. Finalmente, en diciembre de 2020, el nuevo obispo de Haarlem, Johannes Hendriks, declaró "después de consultar y de acuerdo con la Congregación para la Doctrina de la Fe que el uso del título de Nuestra Señora de todos los Pueblos para María es en sí mismo teológicamente permisible", aunque en aquel momento se desconocía el juicio negativo emitido por el Vaticano en 1974.

Entre los diversos mensajes que se dice que la Virgen trasladó a Ida Peedermans se encontraba la petición a la Iglesia para que reconociera a María como "corredentora" a través de un dogma. Este mensaje fue supuestamente enviado en diciembre de 1952.

El Cardenal Joseph Ratzinger, en su momento prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y más tarde Papa Benedicto XVI aseguró que esta petición causaba malentendidos. El Papa Francisco se ha pronunciado en la misma línea en 2020 al asegurar que el Redentor no es un título y no se ducplica. "La Santísima Madre no quiso quitarle un título a Jesús... Ella no pidió ser cuasi-redentora o una corredentora, no", señaló.