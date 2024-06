Víctimas de abusos en la Iglesia a los obispos: "Lleváis muchos años dando largas"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRES

La Asociación Nacional de Víctimas Anuladas (ANVA) - ha criticado la lentitud de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la respuesta a los casos de abusos sexueles en el ámbito de la Iglesia.

"Lleváis muchos años dando largas. Mientras tanto las víctimas, que no pueden esperar, siguen empobrecidas por quienes les empobrecieron psicológicamente y espiritualmente (y económicamente también), o van muriendo sin ver una reparación", denuncia el presidente de ANVA, Antonio Moya, a través de una carta dirigida al presidente de la CEE, el arzobispo de Valladolid,Luis Argüello, y a los obispos españoles, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La asociación, que acudió a la reunión con los prelados del pasado 21 de junio, exige a los obispos españoles que voten nominalmente sobre los casos de abusos en la Iglesia en la próxima asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Además, ANVA recuerda las palabras del Papa Francisco, quien afirma que "las víctimas no pueden esperar".

"En caso de que los estatutos lo permitan, solicitamos formalmente que todos los asuntos relacionados con abusos en el seno de la Iglesia en España se voten nominalmente en la asamblea plenaria de la CEE", ha solicitado la asociación para añadir que les interesa "mucho" saber qué votan algunos obispos. "Nos interesa la transparencia y nos interesa saber si están 0 no en comunión con el Papa en este punto", añade.

Asimismo, ANVA señala en su escrito que "no es admisible" que la CEE termine siendo una "madriguera de obispos presuntamente corruptos", en el sentido evangélico.

En este sentido, la asociación ha pedido a los obispos que no estén dispuestos a vivir la comunión que "se hagan a un lado, que renuncien al episcopado". "Será un gran bien para la Iglesia", ha afirmado. "No hay nada más repugnante que un cristiano que no vive la caridad, que un obispo que no vive la caridad", agrega.

OBISPOS "PROCRASTINADORES PROFESIONALES"

En esta misma línea, ANVA indica que "parece" que los obispos españoles, "a excepción de José Cobo y algunos más", son "unos procrastinadores profesionales, muy distantes del estilo de Zaqueo".

La asociación también hace referencia en el documento a la reunión del pasado 21 de junio, a la que la CEE invitó a un total de 22 asociaciones, con el objetivo de hablar del plan de reparación que están preparando los prelados. En este sentido, ANVA recuerda que nueve de ellas excusaron su asistencia y otras cuatro dijeron abiertamente que se negaban a ir.

Sobre esta reunión, la asociación lamenta que el tiempo fue "absolutamente insuficiente" para el tema a tratar y explica que, Si en vez de dos horas de reunión se hubieran convocado ocho horas, sería "más creible" que ha habido "voluntad" de algo más que de conocerles. "Haber convocado la reunión con solo dos horas supone una clara voluntad por parte de la CEE de no querer ahondar a fondo los problemas y las soluciones", asegura.

Precisamente, la CEE celebrará este martes y miércoles 2 y 3 de julio su 267º reunión de la Comisión Permanente, en la que los obispos españoles abordarán el plan integral de reparación a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

"Al hablar de 'Plan Integral' y de 'Víctimas de Abusos' queremos imaginarnos que, si no los tenéis, tendréis en cuenta a esos más de cien mil heridos espirituales y psicológicos que el Opus Dei ha dejado en la cuneta sin que nadie se acuerde de ellos", apunta también ANVA en su escrito.