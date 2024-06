Vox señala la reducción de las zonas de bajas emisiones en Móstoles, Castellón o Burgos frente al "fanatismo climático"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha señalado la reducción de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que sus grupos municipales han promovido en Móstoles, Castellón, Burgos o Elche frente al "fanatismo climático" del resto de partidos.

"No negamos cambio climático, pero el hombre no es un virus para el planeta y no podemos someternos a los dogmas de la agenda climática frente a las necesidades de las familias trabajadoras", ha declarado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa junto al vicealcalde de Burgos (Castilla y León), Fernando Martínez-Acitores, y los concejales portavoces de los municipios de Elche, Castellón (Comunidad Valenciana) y Móstoles (Comunidad de Madrid), Aurora Rodil Martínez, Antonio Ortolá y Maite López Divasson, respectivamente.

En el acto, que ha contado con la presencia del candidato a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Jorge Martín Frías, el partido ha abordado las iniciativas que han puesto en marcha en sus municipios para evitar que se apliquen "sin más las medidas ideológicas impuestas por Pedro Sánchez" y mantener "la firmeza" frente al PP.

Así, la formación ha destacado que prioriza "la libertad y el bienestar" de los ciudadanos afectados por "la imposición de normativas estrictas" relacionadas con las ZBE, las cuales a juicio de los de Santiago Abascal "perjudican gravemente al comercio local y a las empresas que se encuentran dentro del perímetro de estas áreas, desincentivando el crecimiento económico".

Por municipios, Vox defiende que ha promovido la reducción del perímetro ZBE en Burgos, así como la inclusión de nuevas exenciones en la ordenanza, lo que según el partido ha supuesto el rescate de 19 talleres mecánicos de la ciudad. Además, Martínez-Acitores ha recordado que se están estudiando bonificaciones del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para las familias numerosas. "Hemos tenido que pelear desde el grupo municipal porque el fanatismo climático está muy impregnado en todos los partidos", ha asegurado.

Por su parte, Rodil Martínez ha defendido que Europa no les exige tener una zona de libres emisiones en Elche, sino "tomar medidas en aquellos lugares donde el aire no está limpio". En este sentido, ha destacado la ampliación de las zonas verdes que se está llevando a cabo en el municipio.

Mientras, el partido ha indicado que se ha restringido la ZBE en Móstoles gracias a ellos, mientras que el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de aplicar restricciones adicionales, como, por ejemplo, durante el horario escolar. Además, López Divasson ha afirmado que "no se van a instalar cámaras sancionadoras" y la actual ZBE "no supone ningún cambio para la movilidad de los vecinos".

En Castellón, los de Santiago Abascal han puntualizado que las restricciones de la ZBE se vinculan únicamente a niveles elevados de contaminación debido a la buena calidad del aire en la ciudad. Asimismo, han recordado que se han suprimido las cámaras sancionadoras que recaudaban 60.000 multas al año, "lo que representa un ahorro de dos millones de euros para los vecinos".

Asimismo, han añadido que también se han implementado nuevos sistemas de medición del aire y del ruido; se llevan a cabo reformas para instalar asfalto fotocatalítico y más vegetación que absorba la contaminación; y se han destinado más agentes de movilidad urbana para evitar la saturación del tráfico en el centro de la ciudad.

En líneas generales, los concejales de Vox en los gobiernos locales han expresado su deseo de tomar medidas más "contundentes" para proteger los intereses de los ciudadanos frente a las "restricciones ambientales impuestas" desde el Gobierno central.