Díaz pide defender "la libertad republicana" y de "todos, todas y todes" frente al cartel del Orgullo de Madrid

Advierte de que dos de cada tres profesores "ocultan su orientación sexual por miedo a represalias laborales y a sufrir insultos"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido defender "la libertad republicana" y de "todas, todos y todes" en vez de la de "reflejar en una cartel del Orgullo condones, tacones y copas".

Así lo ha manifestado este lunes Díaz durante su intervención en el encuentro 'Empleo Arcoiris' celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"¿Cuál es la libertad que defiende Ayuso? ¿La de reflejar en un cartel de la semana del Orgullo condones, tacones y copas? Vamos a defender la libertad de verdad, la libertad republicana, la libertad de todos, todas y todes", ha sentenciado.

La ministra ha incidido en que lo que tienen que hacer "es defender los derechos de todos" ya que, en sus palabras, ganando derechos para el colectivo LGTBI se ganan derechos "para todas las personas".

En este punto, la vicepresidenta tercera ha asegurado que, a diferencia de lo que piensa la extrema derecha, "los derechos no compiten entre sí". "Gano derechos concediendo derechos a las personas LGTBI. El país es así, somos diversos", ha aseverado.

En su intervención, Díaz ha hablado sobre la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y ha celebrado que esta norma, elaborada en la Mesa de Diálogo Social, era "hace años necesaria".

Así, ha advertido de que en la docencia dos de cada tres profesores "ocultan su orientación sexual por miedo a represalias laborales y a sufrir insultos y agresiones". "El armario laboral existe", ha afirmado.

La ministra ha recordado que el empresario de una panadería puso en la nómina de un trabajador 'maricón'. "Esto visibiliza la permisibidad social que hay con todo tipo de agravios a las personas por su orientación sexual y esto en un país que es absolutamente moderno", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que la Inspección de Trabajo cuenta con un buzón "completamente anónimo" para denunciar situaciones de discriminación laboral. "Podéis hacer cuantas denuncias queráis que serán recogidas con absoluto anonimato y se va a cursar esta denuncia", ha comentado.

"MI HIJA Y SUS AMIGAS, AMIGOS Y AMIGUES SON RADICALMENTE FEMINISTAS"

Al ser preguntada por el 30% de jóvenes que "ven mal o no ven normal" que haya parejas homosexuales, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha pedido quedarse con que el 70% de los jóvenes "no piensa así" y ha explicado que su hija, de doce años, y sus "amigas, amigos y amigues, tienen claro que son radicalmente feministas, profundamente inclusivas".

"Hace unos meses mi hija me preguntó con naturalidad si podía ser trans y yo le dije 'tú puedes ser lo que quieras ser con tal de que seas feliz", ha señalado.

También ha alertado de que una discriminación es "algo gravísimo que merece el reproche social", sea grande o pequeña. "Si hay una discriminación es una discriminación, es que hay una vulneración de derechos fundamentales y esto es gravísimo. Esto es súper grave", ha zanjado.

"No podemos parar hasta que tengamos una sociedad igualitaria pero yo creo que la juventud española ha cambiado muchísimo, que no es verdad que sea una generación de cristal, no lo es en absoluta, no es verdad", ha indicado.

Igualmente, Díaz ha recalcado que "ninguna empresa se puede permitir el lujo de perder talento de personas LGTBI". "Igual que digo que no pueden perder el talento de las mujeres no pueden perder tampoco el talento de las personas LGTBI en nuestro país. Tenemos que conseguir que una ferretería de nuestro barrio, que una mercería, diga que son seres humanos, que tienen derechos y que yo quiero contratarlas", ha dicho.

"Una persona LGTBI va a una entrevista de personal y, salvo esas empresas que habitualmente contratan a personas LGTBI, lo más habitual es que ni siquiera den el salto a entrar en la empresa. Las mujeres y los hombres feministas derrotamos a Gallardón con el aborto, la España de este siglo no va a dar marcha atrás", ha concluido la ministra.