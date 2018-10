Una niña de 13 años, que presenció como su padre acuchillaba a su madre, relata al juez que intervino para que parara

Actualizado 02/05/2013 19:51:38 CET

El acusado de intentar matar a su mujer lo niega y la culpa a ella de empezar la pelea

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 13 años ha relatado como testigo este jueves al juez que se abalanzó sobre su padre cuando éste estaba acuchillando a su madre, el 2 de diciembre de 2011 en su casa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que corrió para sacar a su hermano pequeño del piso y avisar a los vecinos.

La menor, entonces de 11 años, se despertó con los gritos de su madre, a quien su padre había tumbado en el suelo de la cocina e inmovilizaba con el cuerpo, y vio que le clavaba un cuchillo en el cuello y el torso.

Pese a haberlos alertado, ningún vecino se atrevió a intervenir en la pelea ni a entrar en el domicilio, por lo que tuvo que ser ella misma quien saltó encima de su padre para evitar que siguiera con la agresión y para que su madre pudiera escapar: "Nadie hacía nada. Como nadie entraba, pues yo entré".

En el juicio, el padre de la menor y acusado de homicidio en grado de tentativa, ha explicado al juez que no la quiso matar, que ella empezó la pelea y que es una persona agresiva: "Siempre me decía que yo era la gasolina y ella el fuego", ha dicho.

Abdelmottalib E. ha afirmado que había bebido y se había drogado por lo que, cuando se enteró de que su mujer había abortado, se enfadó: "Por lo menos consultarlo, hablarlo. Yo me enfadé, es normal".

Según la versión del acusado, él y su mujer se provocaron "uno al otro", pero ella cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó, lo que provocó que él la inmovilizara, cogiera otro cuchillo y se lo clavara hasta 11 veces.

"Yo no la quise matar. Cuando cayó al suelo me fui a la calle. Si la hubiera querido matar la hubiese matado", y ha añadido que no esperaba que su mujer estuviera tan grave, y que, en cualquier caso, tampoco la amenazó en ningún momento.

LA MATARÍA SI ESTABA CON OTRO

La ya exmujer del acusado ha desmentido el relato de Abdelmottalib E. --con orden de alejamiento desde 2005-- y ha explicado que la fue a buscar a casa y le dijo que la iba a matar si estaba con otra persona: "Te mataré. Prefiero verte muerta antes que con otra persona. Te quiero pero tengo que acabar con esto", le dijo.

Según la declaración de la exmujer --que ha coincidido con la de la hija de ambos--, el acusado la agarró e inmovilizó con un brazo y las piernas, mientras que con el otro le clavaba el cuchillo.

Abdelmottalib E. ha defendido en todo momento que su estado era de semiconsciencia, pues estaba muy afectado por la cocaína y el wisky, que nunca quiso matar a su pareja y que los insultos "no significan amenazas".

Para el acusado, el único error que cometió fue el de romper la prohibición de aproximación, pero que en "todo momento" el contacto fue consentido por su esposa ya que vivían juntos, lo que ésta ha contradicho al declarar que no convivían desde hacía años.

El fiscal le pide una pena de 13 años de cárcel por los delitos de quebrantamiento de condena, amenazas y tentativa de homicidio, y una indemnización de 9.040 euros por las lesiones y las secuelas causadas a su exmujer.