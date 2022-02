BlueBay, B Bou y VP Hoteles, nuevos miembros de la Alianza de Cadenas Hoteleras

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El clúster EuroFintech ha anunciado la incorporación de BlueBay, B Bou y VP Hoteles a la Alianza estratégica de Cadenas Hoteleras españolas, creada el pasado mes de septiembre en el seno de la Comisión de Turismo del clúster.

La adhesión de estas tres compañías convierte a la Alianza Hotelera en el quinto grupo español en número de establecimientos, con 143 hoteles, que suman un total de 16.320 habitaciones.

Con estas nuevas incorporaciones, ya son once las cadenas españolas que han apostado por trabajar conjuntamente para acceder a los fondos europeos y exportar 'know how' turístico al resto del mundo. Las otras compañías son Alma Hoteles, Castilla Termal, Fontecruz Hoteles, One Shot, Room Mate Hotels, Único Hotels, Hidden Away Hotels y de room007 hotels&hostels.

BlueBay Resorts está presente en mercados como Oriente Medio y Norte de África, Europa, Latinoamérica y Caribe, y cuenta con más de 60 hoteles en 30 destinos bajo las marcas Le Royal Hotels & Resorts, Blue Diamond, BlueBay Hotels & Resorts y BelleVue Hotels & Resorts.

La cadena madrileña VP Hoteles, dirigida por Javier Pérez, es propietaria de cinco hoteles en Madrid: VP El Madroño, VP Jardín Metropolitano VP Jardín de Tres Cantos, VP Jardín de Recoletos y VP Plaza España Design.

B Bou Hotels es una cadena de hoteles en la Costa del Sol, que cuenta con dos establecimientos en la Axarquía malagueña: La Viñuela, junto al embalse del mismo nombre y el hotel Cortijo Bravo; el próximo año incorporará apartamentos boutique en la ciudad de Málaga y culminará nuevos proyectos en Andalucía.

Según el presidente de EuroFintech, Fernando Gallardo, desde la creación de la Alianza de Cadenas Hoteleras no solo han logrado poner en marcha proyectos muy importantes en materia de hiper personalización, automatización de procesos, flexibilidad tarifaria y sostenibilidad medioambiental, sino que también han recibido numerosas solicitudes de pertenencia a esta alianza turística "sin precedentes en su historia inmediata".