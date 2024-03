Palladium Hotel Group homenajea a las mujeres que han forjado su trayectoria en la compañía

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Palladium Hotel Group ha querido homenajear en el Día Internacional de la Mujer a aquellas que han forjado la trayectoria de la compañía y que representan la diversidad, la inclusión y la equidad.

La compañía asegura que fomenta un ambiente laboral equitativo a través de la inversión y apuesta por el desarrollo profesional de las mujeres en el seno de su empresa. A nivel global, la plantilla de Palladium Hotel Group está compuesta por un 45,5% de mujeres.

"La formación en este ámbito es fundamental y ha de llegar a todos los empleados, independientemente de su ámbito profesional", asegura la hotelera presidida por Abel Matutes.

En Palladium Hotel Group, cerca de un 70% de la plantilla global ya se ha formado en el Plan de Igualdad, además de haber dedicado en 2023 un total de 183 horas a la sensibilización en igualdad de género.

A nivel externo el compromiso se hace patente con proyectos como '4 causes to take action', donde la causa en la que se ha estado trabajando en los tres últimos meses y que culmina este mes de marzo está precisamente centrada en trabajar para combatir desigualdades de todo tipo.

En el video elaborado por la compañía se homenajea a algunas de las mujeres más destacadas de su plantilla como Carmen Matutes, subdirectora general de Palladium Hotel Group; Gloria Juste, directora de RSC; Nayra González, directora del Bless Hotel Madrid; Ana Catro, directora del TRS Ibiza entre muchas otras.