Norwegian Cruise Line presenta el primer barco de la nueva generación de la clase Prima Plus - NCL

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Norwegian Cruise Line (NCL) ha presentado la evolución de la Clase Prima con el nuevo Norwegian Aqua, el primero de la nueva Clase Prima Plus que zarpará en abril de 2025. Ya se pueden reservar los primeros itinerarios del Norwegian Aqua al Caribe, con salidas de siete días desde uno de los puertos más solicitados del mundo, Puerto Cañaveral, Florida.

Los itinerarios incluyen escalas en los destinos isleños de Puerto Plata (República Dominicana), Tórtola (Islas Vírgenes Británicas), Santo Tomás (Islas Vírgenes Estadounidenses) y Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en las Bahamas.

El astillero italiano Fincantieri ha sido el constructor de esta nueva generación de la Clase Prima Plus. El Norwegian Aqua ofrece nuevas experiencias a los huéspedes, gracias al aumento del 10% en tamaño y capacidad con respecto a sus cruceros hermanos. Con 322 metros de largo, 156.300 toneladas brutas y capacidad para 3.571 huéspedes en ocupación doble, el Norwegian Aqua ofrecerá más espacio al aire libre y el mayor nivel de personal a bordo.

Tras la serie de itinerarios de siete días por el Caribe desde Puerto Cañaveral, Florida, el Norwegian Aqua ofrecerá viajes de cinco y siete días a las Bermudas desde la ciudad de Nueva York desde agosto de 2025 hasta octubre de 2025.

Seguidamente, el nuevo Norwegian Aqua realizará itinerarios de cinco y siete días por el Caribe Oriental desde Miami, la 'Capital Mundial de los Cruceros', desde octubre de 2025 hasta abril de 2026.

El Norwegian Aqua presenta un vivo y colorido diseño artístico en el casco realizado por Allison Hueman, la primera gran artista femenina encargada del diseño del casco para NCL. Mundialmente reconocida por su arte callejero y sus colaboraciones con marcas de todo el mundo como Nike, L'Oreal y Google, el distintivo estilo artístico de Hueman es una expresión de realismo etéreo.

El diseño del Norwegian Aqua, bajo el título 'Where the Sky Meets the Sea' (Donde el cielo se funde con el mar), está dirigido por Goldman Global Arts y evoca la mitología moderna a través de coloridas mezclas de representaciones abstractas y figurativas del mar y el cielo, regidos por antiguas diosas.

LA PRIMERA MONTAÑA RUSA HÍBRIDA DEL MUNDO.

El Norwegian Aqua estrenará la primera montaña rusa híbrida y tobogán acuático del mundo, el Aqua Slidecoaster. Contará con toboganes dobles y un ascensor magnético que impulsará a los huéspedes a través de dos recorridos diferentes. Esta experiencia exclusiva de NCL ofrecerá tres recorridos de giros y vueltas alrededor del casco del barco.

Además, contará con el nuevo Glow Court, un complejo deportivo digital con suelo interactivo de LED, que ofrecerá a los huéspedes diversas actividades interactivas durante el día y se transformará en discoteca por la noche.

Los huéspedes también podrán seguir disfrutando de algunas de sus experiencias Prima Class favoritas a bordo del Norwegian Aqua, incluyendo The Drop, el tobogán de caída libre de 10 pisos de NCL, y el Stadium, un espacio de juego que ofrece diversas actividades complementarias.