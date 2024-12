Alaska: "Ahora los jóvenes no se dan cuenta de que no van contra lo establecido. Siguen discursos de panfleto" - EUROPA PRESS

'Alaska Revelada', el documental que ahonda en la figura de la cantante y su carrera musical y televisiva, llega este domingo 15 de diciembre a Movistar Plus+. Esta serie de tres episodios recorre la vida de Olvido Gara a través de materiales de archivo y los testimonios de la protagonista y sus allegados. La artista, icono de la movida madrileña, reflexiona sobre el carácter crítico de este movimiento y lo compara con el estado de la juventud actual que "no está yendo contra lo establecido" y siguen "discursos de panfleto".

"El problema es que antes lo establecido era una cosa muy clara: la familia, la Iglesia y el Estado. Todo eso ha cambiado. ¿Hoy qué es lo establecido? ¿El discurso políticamente correcto de un Gobierno o políticamente incorrecto de otro? Entonces, es muchísimo más complicado porque la gente joven no se da cuenta que no está yendo contra lo establecido. Te están metiendo unos discursos de panfleto con una cosa y con la otra que no te das cuenta", expresa Alaska en una entrevista concedida a Europa Press.

En esta línea, la que fuera presentadora de 'La bola de cristal' entre 1984 y 1988 ahonda en la politización de los programas de televisión destinados al entretenimiento, entendiendo que "no debería tener nada que ver", pero apostilla que esta polémica depende "de cómo llegue cada uno a sus puestos de trabajo". La artista asegura que esto "empezó en la pandemia", cuando había "programas que se reían" y otros que "empezaban a informar" del peligro del virus. "El discurso oficial era que no pasaba nada. Si tú decías 'me parece que está pasando', ya estabas fuera del tiesto. Desde entonces, ha seguido pasando", expone.

Alaska también reflexiona sobre los cambios que ha experimentado la pequeña pantalla a lo largo de los años y apunta que, en la actualidad, "cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tener un canal de televisión" a través de las alternativas que Internet ofrece. Sin embargo, a pesar de tener a disposición estas herramientas, según la cantante, lo que predomina en estos formatos "no son precisamente programas de debate tranquilo como 'La Clave'" porque "el mundo digital necesita un clic inmediato".

"Yo cogía un libro y recuerdo que buscaba bibliografía para poder seguir buceando en aquello que me interesaba. No había otra forma de seguir investigando. Hoy en día tenemos todo en la mano. A lo mejor es mucho más inmediato, pero no sé si nos tomamos el mismo tiempo que entonces. No critico lo de ahora. El mundo está en tus manos, si no lo usas es tu problema", compara así la cantante las diferencias en cuanto a la accesibilidad a la información en el presente y en el pasado.

"ME GUSTÓ LO QUE HICIERON CON BOSÉ"

Acerca del documental, la artista apunta el motivo por el que confió en Movistar Plus+ y Shine Iberia para llevar a cabo 'Alaska Revelada', a diferencia de otros proyectos más convencionales que le habían ofrecido: "Me había gustado muchísimo lo que habían hecho con Miguel [Bosé] y sabía que era el mismo equipo. La idea de que esto no es una historia cronológica y hablemos de salud, dinero y amor, nos iba a permitir saltar en el tiempo y entrar un poco más en las cosas que yo siento que ya he contado de alguna forma. Están más o menos por ahí dispersas en todas partes, pero no se ha hecho de la misma manera".

'Alaska Revelada' perfila el retrato más íntimo y desconocido de la cantante y cuenta con los testimonios de Mario Vaquerizo, Nacho Canut, Bibiana Fernández, Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Raphael, Aitana, Ana Torroja, Topacio Fresh, Fabio McNamara, Federico Jiménez Losantos y Carlos Jean, entre otros. Los tres capítulos que componen el documental original de Movistar Plus+ en colaboración con Shine Ibera estarán disponibles en el servicio de streaming desde este domingo 15 de diciembre.