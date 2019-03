Amazon convertirá el 'FIFA Gate' en serie con El Presidente

Actualizado 27/03/2019 11:42:26 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amazon ha presentado El Presidente, nueva serie original junto a Gaumont que narra el FIFA Gate, sonado caso de corrupción que involucró a la federación futbolística en 2015. El director y productor ejecutivo de la serie es Armando Bo, guionista ganador del Oscar por Birdman.

La ficción televisiva es uno de los originales de Amazon previstos para América Latina, en este caso México. Durante ocho episodios de una hora de duración, El Presidente explorará el FIFA Gate a través del presidente de un club de fútbol chileno que se convertirá en un personaje clave del escándalo de corrupción.

En diferentes ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa, la serie dramatiza los hechos del FIFA Gate a través de Jadue, un presidente de un pequeño club de fútbol chileno que se convertirá en clave en el soborno del presidente de la asociación argentina de fútbol. El reparto de la serie está liderado por Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal), Paulina Gaitan (Diablo Guardian) y Karla Souza (How to Get Away with Murder).

El Presidente está coproducida por Gaumont junto a Fabula, productora dirigida por Pablo y Juan de Dios Larraín, y la productora argentina Kapow. Pablo Iacoviello, Presidente de Contenido en Latino América de Amazon, ha declarado que esta nueva producción "presenta una historia llena de corrupción y mentira alrededor de una de las religiones más grandes de América Latina: el fútbol".

Por su parte, Vanessa Shapiro, de Gaumont, comentó que "El Presidente tiene un atractivo mundial masivo y muestra sin filtro lo que hay detrás de las cámaras en el deporte más visto del mundo". Armando Bo, creador de la serie, afirma que "El Presidente mostrará al mundo, con mucha ironía, que el deporte más querido de todos es en realidad un negocio multimillonario dirigido por una mafia ridícula que nunca hemos visto".

El Presidente es una de las siete producciones mexicanas Prime Original anunciadas por Amazon. La serie se unirá a la lista de producciones locales, que hasta la fecha incluyen Diablo Guardian y Un Extraño Enemigo, así como a LOL: Last One Laughing con Eugenio Derbez.