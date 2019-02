Amazon producirá una serie sobre El Cid

Actualizado 14/02/2019 10:17:01 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video prepara dos nuevas series españolas: El Cid, producida por Zebra Producciones y escrita por Luis Arranz y Adolfo Martínez, y La Templaza, basada en la novela homónima de María Dueñas y producida por Atresmedia Studios. Además, la plataforma ha anunciado nuevas series, que serán producidas en Reino Unido, Alemania, Italia, India, Japón y México.

La producción de El Cid arrancará en 2019 y se lanzará en más de 200 países en todo el mundo. La serie aborda la figura de la leyenda española desde una perspectiva contemporánea y retrata a un hombre atrapado entre dos mundos y dos culturas. Un noble, un héroe, un mercenario, un vasallo, pero también un hombre que podría haber sido rey. Ya en 1961, Anthony Mann llevó la figura de El Cid a la gran pantalla en un filme protagonizado por Charlton Heston y Sophia Loren.

El otro proyecto que prepara Prime Original español es La Templanza, es una historia de amor dramática ambientada en la década de 1860 en que abarca México, Cuba, Londres y España. También comenzará su producción en 2019 y llegará a más de 200 países.

Estos son el resto de títulos confirmados por la plataforma de pago:

The Power (Reino Unido): El thriller global contemporáneo está escrito y creado por la galardonada autora británica Naomi Alderman, basado en su galardonado best-seller. Reed Morano (The Handmade's Tale) ejercerá como productor y director.

Serie de drama pendiente de título (Italia): Escrito por los célebres escritores italianos Nicola Guaglianone y Menotti, el primer drama Prime Original italiano estará ambientado en Milán de finales de los años ochenta y contará la historia de una tímida e insegura adolescente que se convierte en el miembro más joven de la mafia, no por dinero, ambición o deseo de poder, sino para ganar el amor de su padre.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Alemania): Basada en el controvertido libro autobiográfico de 1978 del mismo nombre [We Children of Bahnhof Zoo], esta nueva serie cuenta la historia de Christiane F. y sus amigos disfuncionales, adolescentes que caen en el mundo de las drogas de la década de 1970 en la parte oeste de Berlín. Será dirigida por Philipp Kadelbach (Perfume, Generation War, SS-GB).

Bandish Bandits (India): Un musical romántico creado por Still and Still Media Collective. Dirigida por Anand Tiwari y escrita por Amritpal Singh Bindra, Bandish Bandits es una historia de amor joven y dinámica entre Radhe, un cantante clásico indio experto encadenado por siglos de tradición, y Tamanna, una estrella del pop de espíritu libre que compensa su talento mediocre con sus habilidades como intérprete experimentada.

The Last Hour (India): Creado y dirigido por Amit Kumar (Monsoon Shootout), con el director ganador del Oscar Asif Kapadia (Amy) como productor ejecutivo, The Last Hour es una película de suspense y crimen con un toque sobrenatural en una pequeña estación de montaña pintoresca el Himalaya. Su rodaje comenzó en enero.

Serie de drama y thriller pendiente de título (India): Creada por Sudip Sharma (escritora de NH 10 y Udta Punjab), esta serie es un thriller de investigación que funciona como comentario mordaz de la sociedad y política indias modernas. Su producción arranca este mes de febrero.

Serie de drama pendiente de título (India): Un nuevo drama político centrado en la juventud del escritor, productor, director Ali Abbas Zafar (Sultan & Tiger Zinda Hai) que explorará los rincones oscuros de la política india. Donde los políticos poderosos, y aquellos que aspiran serlo, siembran el caos y manipulan a otros para controlar el país, el pragmatismo implacable contrasta con las frustraciones y aspiraciones de la India contemporánea y los ideales de la juventud del país. El rodaje comienza en marzo.

Serie reality pendiente de título (India): Este reality es un híbrido de comedia de entrevistas donde las celebridades prueban por primera vez hacer un monólogo. El show está creado y presentado por el comediante Sapan Verma, miembro de East India Comedy (EIC). Cada episodio reunirá a un conocido cómico y una celebridad.

Comicstaan Tamil (India): Seis concursantes compiten cada semana en diferentes géneros de comedia, juzgados por el público y un panel de jueces. Los concursantes serán enseñados en diferentes géneros de comedia por veteranos Tamil comediantes (Veteran Tamil Comedians). En cada episodio, los participantes, con la ayuda del mentor, preparan el set y actúan en directo frente al público.

El Presidente (México): Una serie de crímenes inspirada en los personajes y sucesos reales detrás del escándalo de corrupción 'FIFA Gate' de 2015. La serie explora el escándalo desde el ángulo de un presidente de un club de fútbol chileno de poca monta que surge de la oscuridad para convertirse en una persona clave en una conspiración de soborno de 150 mil millones de dólares. Su producción comienza el próximo año.

Comedia de ciencia ficción/terror pendiente de título (México): Esta nueva serie lleva a los espectadores a una montaña rusa de terror con altas dosis de suspense y humor negro a través de una apocalíptica batalla de proporciones épicas.

El Juego de las Llaves (México): Es una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el deseo, ambientada en la moderna ciudad de México. La serie sigue a cuatro parejas amigas que un día deciden hacer intercambio de parejas. Después de esto, cada personaje debe enfrentar las consecuencias de la decisión que tomaron en su relación y perspectiva personal sobre la sexualidad.

Serie thriller político pendiente de título (México): La Ciudad de México es el telón de fondo de una historia intensa e interrelacionada compuesta por políticos, asesinos, espías del gobierno y cárteles de la droga que se enfrentan en una lucha por tomar el control del liderazgo del gobierno de México y su inframundo. La serie se encuentra actualmente en producción.

Como Sobrevivir Soltero (México): Es una serie dramática de una hora, una versión ficticia de la vida del actor mexicano Sebastián Zurita y un grupo de amigos millenials, todos desafortunados en el amor. La serie, ambientada en la Ciudad de México, explora los altibajos de lo que es ser soltero y buscar el amor en una cultura machista mexicana que está evolucionando rápidamente.

Serie de temas sociales pendiente de título (Japón): Los documentales explorarán en profundidad temas de relevancia social, con cada característica seguida por paneles de discusión animados encabezados por artistas populares y diversos paneles de comentaristas invitados.

The Bachelorette (Japón): En este reality, los roles de género se invierten y las mujeres se colocan en el asiento del conductor cuando una Bachelorette se embarca en un viaje para encontrar a su futuro esposo entre un grupo de participantes masculinos.

Asimismo, Amazon ha dado a conocer las próximas temporadas de series como la india Mirzapur, que regresa con su segunda temporada; la japonesa Hitoshi Matsumoto Presents Documental, con su séptima entrega; las mexicanas LOL: Last One Laughing y Diablo Guardián, ambas vuelven con su segunda temporada; y la británica The Grand Tour, con su cuarta entrega.