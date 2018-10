Amazon estrenará Homecoming, la serie de Julia Roberts, el 2 de noviembre

Actualizado 03/08/2018 18:41:31 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Homecoming, la serie protagonizada por Julia Roberts, ya tiene fecha de estreno. Amazon Prime Video lanzará la ficción creada por Sam Esmail, director y guionista de Mr. Robot, el próximo 2 de noviembre.

Roberts interpreta a Heidi Bergman en este nuevo thriller en la que unos antiguos empleados de una agencia secreta del Gobierno Estadounidense están deseando reincorporarse a la vida civil...

La firma por una cuarta temporada de Man in the High Castle es otra de las grandes novedades que presenta Amazon Prime Video. La fecha del lanzamiento de su tercera temporada, que para los clientes estará disponible el 5 de octubre, se dio a conocer en una mesa redonda de la Comic-Con de San Diego. Así mismo, se anunció que la cuarta temporada ya tiene luz verde.

El fútbol es el protagonista del mes de agosto en Amazon Prime Video con la serie Six Dreams, estrenada el pasado 27 de julio. Esta nueva serie dará a los miembros de Prime Video una visión exclusiva y sin precedentes de la famosa liga española de fútbol al seguir a tres jugadores, dos entrenadores y una presidenta de club a lo largo de la temporada 2017/18.

Six Dreams descubre a estas seis estrellas de LaLiga: Saúl Niguez, jugador del Atlético de Madrid; Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao; Andres Guardado, jugador del Real Real Betis Balompié; Amaia Gorostiza, presidente del SD Eibar; Eduardo Berizzo, entrenador del FC Sevilla y Quiqué Carcel, director deportivo del Girona FC.

All or Nothing: Manchester City es la otra propuesta futbolera que ofrece a los aficionados del club de Pep Guardiola una mirada entre bastidores y las historias personales de sus jugadores en un año récord de victorias en la Premier League.

La serie, narrada por Sir Ben Kingsley cuenta con entrevistas al entrenador, reuniones en la sala de juntas y las historias semanales que se suceden en la vida de los jugadores. Los ocho episodios de la serie Prime Original se estrenará el viernes 17 de agosto.