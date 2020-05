La que se avecina estrena nuevos capítulos en Amazon: "Tenemos curiosidad sobre cómo terminaremos de rodar la temporada"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La duodécima temporada de 'La que se avecina' salta al streaming. Los nuevos episodios se estrenarán el viernes 29 de mayo en Amazon Prime Video, cinco meses antes de su lanzamiento en abierto, que será en su habitual emisión en el 'prime time' de Telecinco. Una temporada atípica, puesto que su rodaje tuvo que paralizarse debido a la pandemia provocada por el coronavirus. "Hay curiosidad de cómo será la grabación dentro de esta nueva realidad", reconoce el actor Fernando Tejero.

Los vecinos de Mirador de Montepinar cambian temporalmente de residencia. Siguiendo los pasos de otras series de Mediaset España con un estreno en exclusiva en Prime Video antes de emitirse en abierto. "Las plataformas son la manera en la que estamos viendo actualmente las series, de forma más cercana, privada y libre", declara el intérprete José Luis Gil en una entrevista concedida a Europa Press.

Los actores de la serie creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador no temen que la llegada de la duodécima temporada de la sitcom al servicio de streaming afecte a sus datos de audiencia cuando se estrenen en abierto. "Ya tenemos un referente, 'El pueblo', que tiene un público objetivo similar y que ha sido un éxito tanto en Prime Video como en su emisión lineal", argumenta Jordi Sánchez.

"Deja en buen lugar tanto a las plataformas como a las series en abierto, porque las pone en valor al demostrar que pueden estrenarse en streaming y seguir funcionando con el público en su emisión tradicional. Irá bien y será un detalle para los fans que nos han seguido durante tantos años", explica Pablo Chiapella.

UNA SERIE CON UNA SÓLIDA BASE DE FANS

"Con esta pandemia, hemos entrado en un mundo nuevo y es perfecto que pongamos todo tipo de series en diversas plataformas, porque así hay más opción para ver", manifiesta Loles León, que destaca la expectación que siempre ha provocado la serie entre los fans. "Siempre ha sido muy esperada, por eso Telecinco ha tenido la audacia de no poner las nuevas temporadas muy seguidas", agrega.

De momento, en Prime Video solo podrán disfrutarse los ocho primeros episodios de la duodécima temporada. El motivo es que los ocho restantes que quedan están pendientes de rodar, puesto que la filmación tuvo que detenerse debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El regreso al set será dentro de la denominada 'nueva normalidad' y las medidas de distanciamiento social.

"Tengo muchas ganas de volver a rodar, pero no sé cómo será el regreso, habrá que tener mucha precaución", destaca Tejero. "La productora está poniendo todas las medidas de seguridad posible a nuestro alcance", explica Sánchez, recalcando que a la hora de grabar está también "la responsabilidad" que todos tienen "como compañeros de profesión".

"EL RODAJE ESTARÁ MUY CONTROLADO"

"Estamos todos a ver cómo va a hacerse, en mi caso, estoy más tranquila porque he pasado la enfermedad, me contagié de coronavirus y tuve 15 días muy difíciles, me ha llevado casi dos meses estar completamente libre del virus. Tengo anticuerpos, pero seguiré a rajatabla las directrices de seguridad, evidentemente", comenta la actriz Vanesa Romero. "Va a ser una gran aventura, cuando lleguemos estará todo preparado, habrá mucha precaución especialmente en maquillaje, peluquería y vestuario, como también los técnicos. Todo estará muy controlado", añade León.

Por su parte Chiapella apunta que para él va a ser difícil acostumbrarse "a la ausencia de contacto físico". "Pero tenemos que ser responsables, hay que pensar en nuestros sanitarios y en aquellos que han muerto, cuando vayamos a trabajar, tenemos que hacerlo con la mayor de las responsabilidades", recalca Chiapella. "Con precauciones, tenemos que ir volviendo a la normalidad, en nuestro caso es rodar más episodios para hacerle pasar un buen rato a la gente que lo necesita", agrega José Luis Gil.