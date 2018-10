Boris Izaguirre presentará la versión española de '¡Sí, quiero ese vestido!'

Actualizado 19/07/2018 17:56:02 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

'¡Sí, quiero ese vestido!', el exitoso formato que triunfa en EEUU y en Reino Unido, tendrá en DKISS su versión española. El programa, producido por Shine Iberia, ahonda en el género de las bodas y cuenta con el periodista y escritor Boris Izaguirre como principal asesor de moda.

Boris Izaguirre y su grupo de expertos estilistas se encargarán de aconsejar en todo detalle a las novias que acudan a la tienda para encontrar el vestido ideal que lucirán en su gran día. La decisión no la tomarán solas sino que la consultarán junto con sus amigas y familiares.

De este modo, en el programa no faltarán besos, abrazos y lágrimas de emoción, mientras entre prueba y prueba, compartirán con las cámaras detalles sobre su historia de amor y su deseo de conseguir una boda perfecta.

El formato es la adaptación española del famoso programa 'Say yes to the dress', que ha disfrutado de buenos resultados de audiencia en países como Estados Unidos o Reino Unido y que seguirá su misma dinámica.

Hoy arranca el casting para buscar a novias dispuestas a compartir con los espectadores de DKISS el momento tan especial que supone la elección del vestido que lucirán el día de su boda. Toda la información está disponible en su página web dkiss.es/castingsiquieroesevestido.