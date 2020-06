'Caramelo', el programa más personal de Susi Caramelo, llega a Movistar: "El humor hay que hacerlo desde el respeto"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Susi Caramelo estrena su propio programa. La reportera pasa a ser presentadora con 'Caramelo', la nueva producción de Movistar+, que debutará con un capítulo especial el miércoles 1 de julio a las 22:00 horas en #0, con el que la humorista llevará la comedia a un "lado más personal e íntimo". "Tengo poca vergüenza. Eso sí, el humor hay que hacerlo desde el respeto", declara la show-woman.

'Caramelo' será un programa en el que la reportera y humorista mostrará una faceta menos conocida de su carrera. "Voy a ser yo en estado puro, vamos a mantener el tono que había en los reportajes, que era lo que me divertía y le gustaba a la gente. Va a ser íntimo y hecho a mi medida, vais a descubrir muchas cosas de mí", señala en una entrevista para Europa Press.

Esta producción es la nueva aventura de la humorista tras haber sido reportera en 'Las que faltaban' y de ejercer como presentadora en 'Lo de los Goya'. Una producción que tuvo que modificarse por la pandemia del coronavirus.

"Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer este programa. Tras el especial de los Goya, comenzamos a prepararlo, teníamos una agenda que tuvo que trastocarse completamente cuando apareció en nuestras vidas el COVID-19", explica María José Rodríguez, gerente de contenidos de #0 y de producción propia de Movistar.

Este primer programa también será un episodio especial, con el que Caramelo rinde tributo a la celebración del Orgullo LGBT. "Siempre me he sentido muy arropada por el colectivo. Es una fiesta que celebro y reivindico mucho", declara Susi Caramelo, que destaca que su primer invitado y padrino es José Manuel Parada. "Desde que le conocí tuve una conexión especial con él. Tenía que estar sí o sí", detalla.

El Capitol vio nacer a la reportera dicharachera que lleva dentro 😌

Ahora que tiene su programa, tenía que volver "a casa" 😜



El 1 de julio, @Susi_Caramelo dará el pregón del Orgullo en su programa 🍬 #CarameloEnMovistar y no podemos tener más ganas 😉 pic.twitter.com/hqUuPSHUGh — #0 de Movistar+ (@cero) June 23, 2020

Este programa especial de 'Caramelo' será el único que se emita en verano, puesto que el resto de la producción comenzará en septiembre. "Para la primera entrega quisimos hacerla al aire libre, queríamos mantener ese espíritu de Susi, de estar en la calle. Los demás llegarán en septiembre y habrá que esperar un poco para saber cómo son, habrá sorpresas", adelanta Rodríguez.

Caramelo no considera que la comedia en clave femenina haya estado poca reivindicada. "He visto mujeres cómicas de toda la vida. Nunca he sentido que haya menos mujeres humoristas", manifiesta, señalando "sí es verdad" que "ha habido un movimiento" que ha dado "más visibilidad". "Ahora hay más oportunidades y hay que aprovecharlas, pero no hay que quedarse solo en eso, tenemos que seguir avanzando", agrega.