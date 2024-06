Daniel Brühl da vida a Karl Lagerfeld: "Era un gran romántico... y un gran impostor"

- La serie de Disney+ 'Becoming Karl Lagerfeld' presenta el lado más "vulnerable, frágil e inseguro" del diseñador

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 7 de junio llega a Disney+ 'Becoming Karl Lagerfeld', la serie protagonizada por Daniel Brühl que se centra en los años de juventud del diseñador en París antes de convertirse en una de las más rutilantes figuras de la alta costura de las últimas décadas. Seis capítulos que, afirma el actor, se acercan al personaje de forma "honesta" e "íntima" para mostrar el lado más desconocido, "frágil e inseguro" de Lagerfeld sacando a la luz al "gran romántico", y también al "gran impostor", que se esconde tras el 'Emperador de la moda'.

Ambientada en el universo de la alta costura parisina de los años 70, la serie transita por el glamour de los destifles, las grandiosas fiestas y la lucha de enormes egos para "descrubrir a Karl Lagerfeld antes de ser el Karl Lagerfeld que los espectadores probablemente tenían en mente", afirma Brühl que en una entrevista concedida a Europa Press se refiere al diseñador como un hombre "muy culto, muy listo y con mucho sentido de humor".

"Viene de una parte en Alemania donde incluso los alemanes son graciosos, suelen ser graciosos ahí en el norte de Hamburgo. Y él es el mejor ejemplo", dice el actor hispanoalemán que recuerda cómo hace 20 años tuvo un breve encuentro en una sesión de fotos con el diseñador. "Fue muy cariñoso y simpático conmigo, pero distante a la vez. Solo vi sus ojos un segundo y era como un enigma. Es un personaje muy misterioso", afirma el protagonista de 'Rush' o 'Salvador' que dice haber leído muchos libros y revisado mucho material y testimonios para armar el "rompecabezas" que es Lagerfeld.

"Después de haber leído mucho, no solamente un libro, sino tres biografías, tuve tomar mis propias decisiones intentando encontrar mi camino en este rompecabezas, porque había muchísimas contradicciones también por las cosas que él había inventado de su propia biografía. Había muchas mentiras, era también un impostor importante", señala Brühl que en su trabajo de investigación también intentó entrar en contacto "con gente en París que lo conocía bien" para recabar así "algunos detalles que no puedes encontrar en los libros y reportajes".

AMOR Y ODIO CON YVES SAINT LAURENT

Y tras todo ese trayecto para intentar ofrecer "una versión muy digna" del conocido como "el Emperador de la moda", el actor se encontró con alguien "vulnerable, frágil e inseguro". Un hombre que define como "un gran romántico alemán" en constante lucha ya que que intentaba dar rienda suelta a sus pasiones "pero siempre combatiendo con la presión y disciplina" derivada de su familia y su educación pero también autoimpuesta "quería ser respetado y admirado por su trabajo".

"Pero a la vez quería abrirse, quería tener una vida amorosa y ese conflicto interior es lo más interesante", dice el protagonista de una serie que no rehuye los aspectos más controvertidos de la figura de Lagerfeld como la vinculación de su familia con los nazis, sus trastornos alimentarios, su compleja sexualidad o esa "relación de amor y odio" con Yves Saint Laurent. "Esa dinámica Mozart-Salieri que tuvo con Yves Saint Laurent me fascina y me interesa mucho. El respeto y los celos, la envidia y la amistad... como actor era algo muy suculento", dice.

Isaure Pisani-Ferry ('Vampiros') es la creadora de la serie basada en el bestseller 'Kaiser Karl' de Raphaëlle Bacqué. Junto a Brühl como Karl Lagerfeld, completan el reparto Théodore Pellerin ('Beau tiene miedo') como el compañero del diseñador Jacques de Bascher, Arnaud Valois ('120 pulsaciones por minuto') en el papel de Yves Saint Laurent, Alex Lutz ('Vortex') como Pierre Bergé, Agnès Jaoui ('En terapia') como Gaby Aghion, la fundadora de la casa de moda Chloé, Jeanne Damas ('Cosas de la edad'), da vida a Paloma Picasso, Sunnyi Melles ('El triángulo de la tristeza') encarna a la legendaria Marlene Dietrich, Paul Spera ('Marie Antoinette') que da vida a Andy Warhol y Lisa Kreuzer ('Dark') que encarna a Elisabeth Lagerfeld, la madre de Karl.