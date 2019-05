Enrique San Francisco ya tiene su reality en Flooxer: "Si alguien dice que soy un desgraciado, habrá que respetarlo"

Actualizado 28/05/2019 16:28:41 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

'Follow San Francisco', el docu-reality que registra el día a día de Enrique San Francisco, llega a Flooxer con doble capítulo este jueves 30 de mayo a partir de las 18.00 horas. El programa seguirá de cerca la inmersión del actor en las redes sociales, donde "no hay información veraz". "Si alguien dice que soy un desgraciado, habrá que respetarlo", sentencia con su sorna habitual.

'Follow San Francisco' narra entre la ficción y la realidad la vida de Enrique San Francisco. Con el contrapunto de Ángela Chica, que interpreta a la community manager del actor, la serie comienza con el acercamiento del cómico al mundo de las redes sociales de cara a ampliar su público tras el reto de Pablo Motos para crear una cuenta de Instagram.

En el primer capítulo, aparecen dos influencers, El Cejas y Hamza Zaidi, con los que el actor colaborará para aumentar su impacto en redes sociales. 'Follow San Francisco' continuará en esa senda durante el resto de programas, que contarán con invitados como Antonio Resines, Los Morancos, Jorge Sanz u Hombres G.

¡Los millennials también tendrán cabida en #FollowSanFrancisco! ?? Y con El Cejas, ¡las risas están máaaas que aseguradas! ?? El día y la noche de Enrique San Francisco, el 30 de mayo en @Flooxer #Atresplayer ?? pic.twitter.com/ASgsd5ygb4 — Atresplayer (@Atresplayer) 28 de mayo de 2019

El actor y protagonista del docu-reality, afirmó no comprender en qué consistía el proyecto: "No lo entendía, me parecía una locura". "Me lo he pasado muy bien, espero no salir llorando después de ver el resultado", comentó San Francisco, insistiendo en lo "vergonzoso" que es que "hagan un reality show de ti".

ACERCÁNDOSE A NUEVOS PÚBLICOS

Respecto a su relación con las redes sociales, el humorista declaró que "son fundamentales", pero le han pillado algo mayor: "me lo estoy pasando muy bien, pero no entiendo nada". "La gente puede decir lo que quiera, como no es una información veraz, te tiene que dar igual", reflexionó acerca del impacto de las redes sociales.

"Yo quiero que la gente disfrute de mi trabajo, ese aspecto es maravilloso", insistió. "Si alguien dice que soy un desgraciado, habrá que respetarlo", concluyó San Francisco en relación a la interacción con usuarios.

Emilio Sánchez, director de contenidos de Flooxer, destacó el "afán de hacer cosas nuevas" del actor, así como el "contrapunto" que puso Ángela Chico en su papel de community manager. La actriz agradeció "el aprendizaje" de trabajar con San Francisco: "Lo único que tienes que hacer es estar a su servicio, trabajar con él es la comedia en sí", sentenció.

Por su parte, Jorge Alonso, productor de Lucky Road, con la que Atresmedia ha desarrollado 'Follow San Francisco', señaló que "el diseño de producción estaba en la basura". "Con Enrique, cada segundo pasa algo que no esperas, y hay que adaptarse", comentó. "También hemos sufrido, pero es parte del proceso", reflexiona Alonso antes de la sentencia de San Francisco: "Lo estás llevando con mucho tacto, luego hablamos".

El formato se verá en Atresplayer, la plataforma online de Atresmedia, y tendrá un total de diez capítulos de unos doce minutos de duración que se publicarán semanalmente.