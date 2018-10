Hailee Steinfeld (Bumblebee) presentará la gala de los MTV EMAS en Bilbao

Actualizado 30/10/2018 10:32:55 CET

Hailee Steinfeld, cantante y actriz nominada a los Premios Oscar, será la anfitriona y actuará en el evento '2018 MTV EMAs'. La gala se retransmitirá en vivo a nivel mundial desde el Centro de Convenciones de Bilbao este domingo 4 de noviembre a las 21:00 horas.

Junto a Steinfeld, los actores Michael Peña (Dora la exploradora) y Diego Luna (Narcos) presentarán también los premios de la noche, que se podrán ver en MTV, Comedy Central y Paramount Network.

Esta no es la primera vez que Steinfeld se sube a un escenario de MTV. En 'Isla de MTV' en Malta interpretó un conjunto de éxitos, que incluía su doble debut Love Myself, certificado doble platino; el exitoso Starving, con venta de doble platino con Zedd; el himno platino Most Girls, y el single con certificado de platino, Let Me Go, con Florida Georgia Line.

Ademñas, la actriz estrenará el próximo 28 de diciembre la película de Paramount Pictures, Bumblebee, junto con John Cena (Padres por desigual 2, Y de repente tú) y que ha sido dirigida por Travis Knight (Kubo y las dos cuerdas mágicas).