Ingrid García Jonsson y Óscar Casas muestran la realidad de las personas con TEA en Instinto:"Queríamos dar visibilidad"

Ingrid García Jonsson y Óscar Casas representan el lado más comprometido del thriller 'Instinto', la nueva serie de Bambú Producciones que llega a Movistar+ este viernes 10 de mayo. Frente al resto de protagonistas de esta ficción de fuerte contenido erótico, los papeles de ambos actores son completamente diferentes, mostrando la realidad de personas que padecen TEA (Transtorno del Especto Autista). "No se ha hablado mucho en televisión sobre ello y creo que era una oportunidad para contarlo bien y darle el mayor realismo posible", afirma la actriz.

García Jonsson es Carol, una joven asistente social que trabaja en el centro en el que está internado José Mur (Casas), el hermano del protagonista, Marco (Mario Casas). Sus personajes son completamente diferentes en la serie, poniendo "el lado amable" de la situación que se vive en la ficción. Ambos actores recalcaron la importancia de dar voz a este colectivo, del que el público conoce poca información.

"Contamos con la ayuda del Centro Leo Kanner, especializado en chicos con TEA. Revisamos los guiones con profesionales, vinieron al rodaje", explica la actriz en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la serie en Madrid, declarando que la productora Bambú trajo también un equipo de psicólogos que trabajan con gente con autismo a los ensayos.

Para Óscar Casas fue un auténtico desafío ser un adolescente que padece un TEA severo. "Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como actor. Sentí lo que es vivir en su persona. Lo he intentado hacer con el máximo respeto posible, mostrar de la mejor manera lo que es ser una persona con TEA", explica el joven actor, que coincide, por primera vez, con su hermano Mario en un proyecto. "He aprendido mucho, me ha ayudado muchísimo. Ha sido magia", comenta.

"LOS LÍMITES DE LA AMBICIÓN LOS PONE LA MORAL DE CADA UNO"

Muy diferentes son los personajes que interpretan Jon Arias y Silvia Alonso. Ambos son la otra cara de 'Instinto', la de los secretos, las mentiras, la codicia y la traición. "Yo creo que el ansia de poder no tiene límites, siempre hay un punto de querer más", comenta el actor, que da vida a Diego, el socio de Marco Mur. "Los límites a la ambición están en la moralidad que cada uno tiene", declara Alonso, que interpreta a Eva, una auténtica femme fatale que hará todo lo posible por escalar en la empresa de la que los protagonistas son socios.

Ambos interpretan a dos amantes que mezclan su vida personal con la profesional, sobre esta acción de riesgo, Arias y Alonso considera que, "por supuesto", que este tipo de relaciones son "de alto riesgo". "Puede salir bien o mal. Depende de las personas y de cómo se gestiona", explica el protagonista de 'Derecho a soñar' a Europa Press. "Tengo grandes amigos con los que jamás viviría o trabajaría, porque les tengo mucha estima", detalla el actor.

Sobre las escenas de sexo, Alonso, que tuvo la parte más complicada, revela que tuvo que mentalizarse antes de rodar las secuencias. "Siempre hay un momento de vértigo. Después, ves que tampoco han sido tan terribles. Por otro lado, hay escenas y escenas, aunque todo ha estado muy cuidado, me he sentido muy arropada y he estado muy tranquila. Aunque el nivel de exposición fue muy fuerte y tuve que concienciarme", revela la actriz.