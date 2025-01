Javier Fesser: "Igual la IA escribe guiones y dirige mejor que nosotros, pero es que a mí me apetece hacerlo"

- El director de 'Campeones' presenta 'Custodia repartida', su primera serie en la que reflexiona sobre la evolución de las relaciones y la familia

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Custodia repartida', la primera serie dirigida por Javier Fesser ('Campeones', 'Camino'), llega a Disney+ este viernes 24 de enero. La ficción sigue a una pareja en proceso de separación, reflejando los problemas que pueden surgir en el camino, sobre todo con una hija en común. Desde la imposibilidad de una conciliación laboral hasta las dificultades para hacer frente a los gastos de un piso con un solo sueldo, pasando por la intrusión de la Inteligencia Artificial en los trabajos creativos, 'Custodia repartida' aborda además numerosos temas actuales.

"Igual la IA escribe guiones y dirige mejor que nosotros, pero es que a mí me apetece hacerlo yo", afirma Fesser en una entrevista concedida a Europa Press. El director compartía así su opinión sobre el uso de esta herramienta en la industria audiovisual, tema de nuevo candente en Hollywood a raíz de la reciente revelación de que 'The Brutalist' había recurrido a la IA para mejorar el acento de Adrien Brody y Felicity Jones.

El creador admite que las posibilidades de la IA le parecen "fascinantes" pero insiste en que, personalmente, le hace ilusión hacer las cosas él mismo. "De hecho, yo creé un sello, que es 'película libre de Inteligencia Artificial' que utilicé para 'Campeones'", señalaba. Por su lado, la guionista María Mínguez, que firma 'Custodia repartida' junto a Juanjo Moscardó Rius advierte que hay que tener cierto cuidado. "Igual que nadie debería copiar tu trabajo tampoco deberíamos alimentar con nuestro trabajo una máquina", apunta.

Ricard Farré, que protagoniza la serie junto a Lorena López, esgrime que no es lo mismo que, por ejemplo, se use la IA para pintar a uno de verde para caracterizarle como el Grinch, que utilizarla para agrandar los ojos y que sean así más expresivos. "Me están quitando todo el trabajo de actor que yo me curraba, o sea, que al final pierden valor muchos de los trabajos", reflexiona.

UN CAMBIO GENERACIONAL

Junto a López y Farré, completan el elenco de la ficción nombres como Adriana Ozores, Francesc Orella, Aten Soria y Fernando Sansegundo, que dan vida a los padres de la pareja principal, los abuelos de la niña. Así, con personajes de distintas generaciones, 'Custodia repartida' pone de manifiesto el cambio en la manera de pensar que ha sufrido la sociedad en diversos aspectos como el matrimonio o el divorcio. "Cuando nosotros éramos pequeños los hijos de padres separados era una cosa tabú y hoy en día mucha gente se separa, es un cambio de etapa, no pasa nada siempre que lo hagas de una manera civilizada", observa Mínguez.

"Uno de los personajes, el padre de ella, cuando le cuenta su hija que se está separando, dice 'es que no tenéis aguante' y creo que resume un poco que ahora mismo, todo en general, las relaciones, se mueven condicionadas con que hay más prisas, somos más impacientes, las cosas tienen que pasar antes y tienen que pasar de una forma más fácil", expone Fesser. Recordando la misma cita, Moscardó se pregunta, en contraste, hasta dónde debe aguantar uno. "Es verdad que igualmente no estamos dispuestos, esta generación, a aguantar cosas que nuestros padres aguantaban", señala.

Hablando de los distintos modelos familiares y cómo estos se han ido normalizando con el tiempo, los protagonistas de la ficción remarcaban además el cambio de roles dentro de la pareja. Y es que en 'Custodia repartida', es el padre quien más se ocupa en el día a día de la niña, mientras que la madre se ve absorbida por su exitosa carrera profesional. Además, tal y como señala Farré, mientras que "ella no puede decir que tiene una hija, ni puede ir a su cumple porque es mucho más importante el trabajo", a él se le valora positivamente que ponga a la niña por delante.

"Creo que las mujeres tenemos ese lastre todavía, o sea, tenemos que ser buenas en el trabajo y demostrar el doble", opina López, señalando que, en ese sentido "hay mucho caminito" que recorrer.

VOLVER A LA CASA DE LOS PADRES

"La sociedad no ayuda tampoco a que seamos padres y trabajemos", argumenta la actriz protagonista, exponiendo que, aparte del problema de la conciliación, la economía es otra dificultad añadida, ya que "cada vez está más complicado tener un piso para ti solo, tienes que compartir o vivir en pareja". A este respecto, Ozores señala que "hay gente muy mayor que por problemas de separación, con cincuenta años, tiene que volver a casa de sus padres".

"La libertad es de primeras, algo como que te empuja a tomar decisiones, por otra parte te crea también responsabilidades y la libertad tampoco es tan fácil de asumir como parece, luego tiene un precio todo y el precio muchas veces no solamente es para los que se separan, sino que repercute en todos los que están alrededor", aporta Sansegundo.

En la ficción, con la vuelta de los personajes principales a casa de sus padres, estos no solo tienen que ocuparse de nuevo de sus hijos, sino también de su nieta, lo que pone de manifiesto lo que los intérpretes definen como "los abuelos canguro". Así, Sansegundo recuerda una frase de su personaje que en un momento dado señala que en su nueva situación son más esclavos que cuando trabajaban en el bar. "Realmente, aunque sea una esclavitud voluntaria, no deja de ser una esclavitud", señala entre risas.

Antes de que los ocho episodios de 'Custodia repartida' aterricen en Disney+, los dos primeros capítulos se emitirán en La Sexta este miércoles 22 de enero a las 22:45 horas.