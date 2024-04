Llega a Atresplayer Red Flags, serie sobre la sexualidad adolescente: "Ahora el referente es el porno y no es real" - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atresplayer estrena este domingo 7 de abril 'Red Flags', su nueva serie. Idea original de Nando López, 'Red Flags' es un drama adolescente centrado en las relaciones de cuatro jóvenes que pretende retratar de manera realista la sexualidad de la Generación Z sirviendo incluso de "guía para los adolescentes" frente al referente actual de muchos de ellos, que reciben sus primeros 'imputs' en este ambito a través de la pornografía.

"Los espectadores se van a encontrar mucha realidad, una historia de amistad, de dolor, un espejo para poder sentirte identificado, no sentirse solo", explica la actriz Iria del Valle en una entrevista concedida a Europa Press. "Al final es una guía para los adolescentes, y no solo para los adolescentes, sino para la gente mayor, para llegar a entender por qué los adolescentes actúan de esta manera", agrega Ibrahima Kone.

Una de las temáticas principales de la ficción es la influencia del porno en los adolescentes, algo que 'Red Flags' intenta cambiar mostrando el sexo en pantalla de manera realista. "No se suele ver el sexo en pantalla así. Es crudo, realista", comenta Iria del Valle. La producción también hace hincapié en la "necesidad de no idealizar el porno", además de incluir tramas que reflejan problemáticas como la homofobia, la plumofobia, el sexo no consentido, la salud mental, el racismo, la responsabilidad afectiva o las redes sociales.

"Va a ser bonito que vean en pantalla la historia de cuatro chavales que plasma una realidad muy literal. Con que ya a cada uno en su casa le haga pensar, es un logro", expone Diego Rey. "También nos gustaría cambiar un poco el referente. Ahora mismo el referente sexual que hay es el porno y no es real. A nosotros lo que nos gustaría es que los jóvenes, desde su casa, se sintieran comprendidos y que les sirva para entenderlo y avanzar", añade Iria del Valle.

Por su parte, Mar Isern destaca la importancia de la ficción para conectar con el público joven y hacerles llegar mensajes de calado social. "Al final tus referentes son series, películas o influencers, y yo creo que ahora mismo es la forma más fácil. Ojalá no fuera así y ojalá se hablara desde casa, desde las escuelas, pero la realidad no es esta. Por eso creemos que vale mucho la pena que la gente la vea, porque creo que va a enseñar muchas cosas", reivindica. "El mundo redes sociales se critica mucho, pero es importante porque es nuestra vía de información ahora mismo", matiza Rey.

Aunque está dirigida a jóvenes, los protagonistas pretenden también atraer a un público más adulto como forma de acercamiento a los adolescentes de su entorno. "Que los padres entienden por qué sus hijos actúan de una manera es necesario", opina Kone. "Creo que, hasta gente que no es padre y madre, va a entender y va a decir 'a mí me pasó lo mismo, ¿por qué sigue pasando?'. Hay problemáticas que siguen siempre y eso es lo más interesante", apunta Isern.

Tal como explica Iria del Valle, sus cuatro personajes están basados en relatos reales, un detalle que les sumó un extra de responsabilidad a la hora de asumir los roles. "Si yo estoy empatizando con esto es porque algo pasa. Tengo que comunicarlo bien para que la gente desde fuera pueda empatizar con ello", revela.

El elenco de 'Red Flags' lo completan Gabriel Guevara, Diego Garisa, Pau Gimeno, Lizeth San Martín, Jacobo Camarena, Son Khoury, Laura Rozalén, Vera Cruz, Westley Camps, Xoan Fórneas, Oskar de la Fuente o Carlos Troya, entre otros. 'Red Flags' llega este 7 de abril a Atresplayer con el estreno de sus dos primeros episodios.