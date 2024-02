Llega a Disney+ 'Nos vemos en otra vida', serie sobre el primer condenado por el 11M: "No es una historia de redención" - EUROPA PRESS

- "Ni siquiera el entorno justifica lo que hizo", afirman Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, creadores de la miniserie

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

A pocos días del 20 aniversario de los atentados del 11M, Disney+ estrena la serie 'Nos vemos en otra vida'. El proyecto, que llegará a la plataforma de streaming el 6 de marzo y está basado en el libro de Manuel Jabois 'Nos vemos en esta vida o en la otra', está centrado en la figura del primer condenado, Gabriel Montoya Vidal, que fue también el único menor de edad implicado.

"No es una serie de redención. El personaje, y desde el primer momento quisimos que fuera así, dice que no se arrepiente", explica Jorge Sánchez-Cabezudo, cocreador de la serie junto a su hermano Alberto en una entrevista concedida a Europa Press en la que han señalado que Montoya Vidal, apodado 'Baby', nunca mostró arrepentimiento por sus actos.

"Es una cosa que en la lectura del libro angustiaba bastante porque tú esperabas permanentemente que él acabara arrepintiéndose. Entiendes que es complicado enfrentarse a eso, pero él nunca se arrepiente", insiste Jorge Sánchez-Cabezudo. "Nos parecía fascinante confrontarlo a las consecuencias de sus actos", sugiere.

El protagonista de 'Nos vemos en otra vida' fue quien transportó los explosivos hasta Madrid con tan solo 16 años. Montoya Vidal provenía de un entorno deprimido y conflictivo en Asturias, aunque los hermanos Sánchez-Cabezudo inciden en que eso no justifica lo que hizo. "Contamos su contexto, en qué situación está. Pero otros personajes de ese mismo contexto deciden no hacer lo que hace él. Por lo tanto, teníamos claro que no era una serie para justificar nada sino para contar lo que pasó", puntualiza Alberto.

"El entorno puede que influya, pero cada uno decide lo que hace y lo que no hace", defiende Roberto Gutiérrez, que a sus 19 años debuta como actor dando vida a la versión adolescente de Montoya Vidal. "El sistema falla para todo el mundo. Cuanto mayor sea el riesgo de exclusión que tienes por tu clase social, por tu origen étnico o lo que sea, es más probable que no haya por parte de la sociedad un cubrir, un acompañar, un abrazar. Entonces, cuanto más desplazado te sientes de la sociedad, menos responsable te haces de tus actos", reflexiona Quim Ávila, que interpreta la versión adulta de 'Baby'.

TRABAJAR CON LAS VÍCTIMAS

'Nos vemos en otra vida' fue anunciada el pasado 25 de enero, tan solo un mes antes de su estreno. Sus creadores han argumentado que no quisieron hacer público el proyecto hasta contar con el beneplácito de las víctimas. "Desde el principio, nosotros creímos que lo oportuno era trabajar con las víctimas. La manera de contar el atentado es a través de cinco testimonios del macrojuicio de 2007. Hablamos con ellos y nos pareció que hasta el momento en el que no vieran la serie completa, no debíamos anunciarla", reconoce Jorge Sánchez-Cabezudo.

"Ellos la vieron y hay algo que nos han transmitido desde el principio y es que comparten con nosotros la voluntad de que esto hay que contarlo. Que la historia se conozca, que la gente entienda lo que pasó y, sobre todo, que se cuente. Es un objetivo que compartimos conjuntamente. Y, en general, las reacciones han sido positivas, les ha movido de alguna manera", añade el guionista.

"La serie cuenta lo que sucedió y el dolor que causó. Y en ese dolor creo que ellos tienen un lugar. Huimos completamente de reconstruir el 11M con imágenes. Decidimos desde el principio que iba a ser su voz. Vimos los vídeos del juicio y es bastante impresionante cómo ellos testificaron ese día. Eran sobrecogedores. Porque aparte de lo que contaban, creo que estaban llenos de dignidad, pero además de responsabilidad y de preocupación por contar bien lo que pasó aquellos días", se une su hermano.

UN EJERCICIO DE MEMORIA

El equipo de 'Nos vemos en otra vida' considera que la sociedad no puede permitirse olvidar lo que ocurrió en el 11M. "Con mi cabeza de diez años lo máximo que podía llegar a entender es que había habido muchos muertos y que detrás había un grupo terrorista. Pero toda la trama asturiana la desconozco y no la averiguo hasta que llegan los guiones de esta serie", reflexiona Ávila.

"Creo que es uno de los grandes fallos de nuestra educación. No recibimos una gran educación en base a los últimos 50 años de nuestra sociedad. Yo tengo más información y conozco más sobre la Castilla de los Reyes Católicos que de los últimos 50 años. Con diez años nos explican cosas en clase, pero no te explican estos detalles y creo que es importante conocerlos para poder tener una opinión", sentencia el actor.

"En mi caso yo solo sabía que había ocurrido un atentado hacía muchos años, que era el 11M. Solo sabía eso. Y, como yo, la mayoría de la gente de mi generación. Es algo que sí que se debería de saber y tenerlo presente día a día", cuenta por su parte Gutiérrez, que nació en el año 2004, varios años después del atentado. "Siempre está bien saber por qué han sucedido las cosas trágicas, que escapan a la razón, que tienen que ver con la violencia y con el dolor", opina por su parte Pol López, que interpreta a Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años y 6 meses de prisión por cooperación con banda terrorista.