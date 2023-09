Macarena Sanz critica la invisibilización de la mujer en el arte: "Hay referentes, pero no nos los han enseñado"

- Protagoniza 'Déjate ver', la nueva serie de Álvaro Carmona para Atresplayer

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 24 de septiembre Atresplayer estrena 'Déjate ver', serie escrita y dirigida por Álvaro Carmona, creador de 'Gente hablando', y protagonizada por Macarena Sanz. Una ficción compuesta por 8 capítulos de 30 minutos de duración que aborda, en clave de humor, temas tan complejos como la relación con la tecnología, la búsqueda de la identidad o la invisibilización de la mujer en el arte a lo largo de la historia.

"Cada vez menos, pero por supuesto que existe esa invisibilización. Es una lucha actual no solo del arte contemporáneo, sino que se trata de desenterrar artistas del pasado de las que no tenemos ni idea", ha señalado Sanz una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que "se necesitan más referentes. "Y la cuestión es que esos referentes existen, pero no nos los han enseñado", ha criticado la actriz de 'Selfie' o 'Las furias'.

"Por ejemplo, pasa en la literatura con todas las poetas y artistas de la Generación del 27. Es algo que dices: '¿Por qué esto no lo he estudiado?' He estudiado por supuesto a gente maravillosa, pero por qué no sé quiénes son Concha Méndez o Ernestina de Champourcín... Hay que desenterrarlas en la actualidad, sacarlas a la luz", defiende Sanz.

"En el mundo del arte, sobre todo en el mundo de los grandes nombres masculinos del arte, a poco que rascas ves que detrás hay un ejército de gente ayudando que es totalmente anónima, y es gente que tiene igual o más talento", se une el guionista y director de 'Déjate ver', Álvaro Carmona.

En este sentido, la actriz ha hecho referencia a situación de las futbolistas de la Selección Española, las cuales renunciaron a vestir la camiseta del combinado nacional para exigir cambios estructurales en la Real Federación Española de Fútbol tras el caso Rubiales. "Hay que mirar ahora todo lo que ha pasado con el fútbol. Es muy emocionante, se está cambiando el paradigma. Menos mal", declara en señal de apoyo a Jenni Hermoso y el resto de campeonas del mundo.

LOS LÍMITES DEL HUMOR

La historia de 'Déjate ver' pone su foco en una mujer artista que se está volviendo literalmente invisible mientras en su mundo, del que se siente desconectada, se la ningunea. Todo ello desde el tono del humor absurdo. "Hay muchas formas de aproximarse a un tema o a un conflicto y el humor es una manera muy interesante de verlo", celebra Sanz, que además resalta la necesidad de los límites del humor.

"Como actriz te tocan muchos proyectos y a veces dices: 'Ay, no sé si quiero hacer esta broma'. Porque de pronto te encuentras con una broma machista. Y te responden: 'Qué aguafiestas, ya no se puede hacer humor de nada'. Pero es que a mí eso no me gusta", se lamenta, alabando también el buen hacer de 'Déjate ver'. "Aquí me he encontrado con un humor con el que yo me he sentido cómoda, que me ha gustado", reconoce.

La serie es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios que estará disponible a partir del 24 de septiembre en Atresplayer. Además de Macarena Sanz, 'Déjate ver' cuenta en su reparto con nombres como Irene Minovas, Joan Amargós, Ramón Barea, Óscar Ladoire, Miki Esparbé, Iván Massagué, César Tormo, Carlos Librado 'Nene' o Alba Ribas.