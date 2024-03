'Mano de hierro', "un retrato descarnado, cruel, veraz" de la sociedad a través del narcotráfico en el puerto barcelonés

- "No me importaría que hubiera habido alguna mujer más en el rodaje", dice Natalia de Molina

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Mano de hierro', thriller sobre las redes de narcotráfico en el puerto de Barcelona, llega a Netflix el próximo 15 de marzo con un potente reparto encabezado por nombres como Eduard Fernández, Jaime Lorente, Natalia de Molina y 'Chino' Darín. El creador de la serie, Lluís Quílez ('Bajocero'), destaca el compromiso de la producción con la realidad y su voluntad de convertir sus ocho capítulos en "un retrato descarnado, cruel, veraz, de la sociedad hoy en día".

Quílez apunta que el interés que generan las historias sobre imperios criminales no es un fenómeno de los últimos años, sino que "desde que se inventó el cine ha sido uno de los géneros más populares". "Al final las historias están todas contadas, pero en cada momento, cada época, cada país, cada cultura... le gusta que le cuenten la historia con sus personajes, con los lugares que conoce", explica en una entrevista concedida a Europa Press.

La Barcelona portuaria como escenario que, como el creador expone, "no se ha tratado tanto en el cine", es quizá uno de los grandes atractivos de la ficción. "Creo que es un marco perfecto para un thriller, con una estética bellísima y que tiene sus propias leyes", añade Eduard Fernández, que encarna al capo criminal Joaquín Manchado.

"Una de las cosas que más me han impresionado de la vida del puerto era ver que no encontraba mujeres", observa Natalia de Molina, una de las principales protagonistas femeninas de 'Mano de hierro'. La actriz expresa su agrado por "estar haciendo un personaje que dentro de ese ámbito tan masculino tiene su lugar de poder". "Siempre me ha interesado mucho comprender a estas mujeres que se mueven en estos ambientes tan masculinizados, entender cómo una mujer evoluciona y crece en esos ambientes", confiesa.

Con todo, y al margen de su personaje, son pocas las mujeres con un papel de peso en la trama de 'Mano de hierro', como suele ocurrir en este tipo de producciones. "No me habría importado que hubiera alguna que otra más en el rodaje", se ríe la actriz.

El personaje que encarna de Molina es, tal y como lo describe su compañero de reparto Jaime Lorente, "la única figura en la que confía Joaquín". El intérprete hace hincapié en "los roles familiares que juega cada uno", quitándole peso al tema del narcotráfico y poniendo el foco en la trama familiar y los juegos de poder.

DE MOLINA ES TAMBIÉN NARRADORA DEL DOCUMENTAL 'NO ESTÁS SOLA'

Por otro lado, y en relación a las acusaciones de violencia sexual y abusos contra Carlos Vermut, Quílez no ha querido pronunciarse. En cambio, interrogada por este caso, de Molina ha recomendado "a todo el mundo" el documental de Netlifx 'No estás sola: La lucha contra La Manada', en el que ejerce de narradora. "Creo que respone cualquier duda y cualquier pregunta que haya alrededor de la violencia sexual hacia las mujeres", expresa.

Respecto a los abusos de poder, no solo en la industria del cine sino en general, la intérprete apunta: "Es un tema universal, nos afecta a todas las mujeres en el mundo entero". De Molina señala además el silencio como una barrera que hay que superar : "Es muy importante que perdamos el miedo a hablar". "Yo siempre voy a estar a favor de que cualquier víctima de cualquier tipo de violencia pueda contarlo", declara la actriz.

'Mano de hierro' llega a Netflix con sus ocho episodios el viernes 15 de marzo. Junto a los mencionados Fernández, Lorente y de Molina, completan el reparto 'Chino' Darín, Sergi López, Enric Auquer , Daniel Grao, Raúl Briones, Salva Reina, Gianni Fruttero, Cossimo Fusco y Ana Torrent, entre otros.