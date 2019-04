Morris Chestnut, un espía en The Enemy Within: "Hasta la gente más cercana te puede traicionar"

Publicado 05/04/2019 18:13:31 CET

Nadie confía en nadie en 'The Enemy Within', la nueva serie de Calle 13, que se estrenará este lunes 8 de abril. Protagonizada por Jennifer Carpenter y Morris Chestnut, esta ficción muestra el lado más turbio e incómodo del espionaje en Estados Unidos. "Todo el equipo es sospechoso. Hasta la gente más cercana puede te puede traicionar", comenta el actor.

Chestnut interpreta a Will Keaton, un agente del FBI encargado de la investigación contra Mijaíl Vasili Tal, un maestro del crimen y antiguo espía ruso. Para poder dar con Tal, Keaton tendrá que confiar en Erica J. Shepherd (Carpenter), antigua vicedirectora de operaciones de la CIA en Washington, que fue retirada de su cargo después de ser condenada por espionaje y traición al gobierno de los Estados Unidos, al haber filtrado nombres de agentes al criminal ruso.

Para Morris Chestnut, esta nueva ficción procedimental tiene su principal fuerte en sus protagonistas. "Entré en el proyecto gracias a los personajes, tienen mucha profundidad", explica el actor en una entrevista concedida a Europa Press durante la presentación de la serie en Madrid. Su personaje tendrá que colaborar con la mujer que traicionó a su país y provocó la muerte de su prometida.

"En el equipo, todos son sospechosos, pero Will tiene algo en contra de Erica, que es personal. Fue la responsable del asesinato de su prometida", explica el actor, comentando también que su personaje valora "la inteligencia" de su antigua enemiga, lo que le hace "estar abierto" a un plan conjunto.

La serie pone en evidencia un sistema en el que la vigilancia a la sociedad y el espionaje entre naciones es algo normal. "Refleja bastante lo que pasa. Está la sensación de que ahora estamos muy vigilados. En Estados Unidos, hay ciudades en las que no puedes andar por una calle sin saber que te están viendo, una cámara de un banco o del Ayuntamiento. Da un poco de miedo, pero es el mundo en el que vivimos", declara Chestnut. "Si busco zapatos en la red, poco después me aparecerán anuncios para comprar más zapatos. Vivimos con los móviles y la tecnología", zanja el actor.

'The Enemy Within' está teniendo muy buenos datos de audiencia en Estados Unidos. "Estamos encantados", comenta el actor, explicando "lo competitiva" que es la industria televisiva en el país norteamericano, debido a los cambios del modelo de consumo del público, muy centrado en las plataformas en streaming. Pese a ello, Chestnut piensa que es muy probable que haya una segunda temporada de 'The Enemy Within'. "Lo espero", dice.