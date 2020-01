'Pequeñas coincidencias' vuelve en Amazon el 15 de enero: "Hay segundas oportunidades para las comedias románticas"

Actualizado 13/01/2020 13:39:51 CET

La segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias' llega este miércoles 15 de enero a Amazon Prime Video. La pareja encarnada por Marta Hazas y Javier Veiga, creador de la serie producida por Atresmedia Studios, vuelve con doce capítulos de treinta minutos que demuestran que "hay segundas oportunidades para las comedias románticas".

Así lo ha afirmado, durante la presentación de esta nueva entrega, la directora editorial de Atresmedia Studios, Sonia Martínez, para quien los nuevos capítulos demuestran no solo que hay segundas oportunidades para el género, sino que, "si cabe, son mejores". Una premisa con la que coincide Javier Veiga, quien adelanta que la serie busca "responder a la pregunta de qué pasa con las relaciones una vez te despiertas al día siguiente y hay legañas".

"Hay sagas de todo tipo de películas, pero las comedias románticas terminan cuando los protagonistas se enamoran. Son felices, y nadie quiere saber nada", afirma el creador de la serie. "Pero, una vez se ha acabado esa tensión sexual, ¿qué pasa?", se pregunta.

La segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias' comienza, precisamente, una vez termina un romántico idilio de doce meses entre los personajes de Hazas y Veiga que arrancó en la primera temporada. Ahora, la pareja tendrá que enfrentarse al reto de formar una familia, en una trama que, en palabras del responsable de contenidos de Amazon prime Video España, Ricardo Carbonero, "profundiza temas muy actuales con los que nos podemos sentir identificados".

La segunda temporada de la serie se estrenará también en Latinoamérica, EE.UU. y en Italia, un éxito que Marta Hazas no esperaba. La actriz de 'Velvet', que afirma estar "muy contenta" con el resultado de la ficción y con un rodaje "muy gustoso", declara que "nunca hubiera imaginado" que volverían a reunirse para una segunda entrega, ni que esta "funcionaría tan bien".

NUEVOS ROSTROS

Al reparto original de la serie se incorporarán en esta entrega Ramón Langa ('El Ministerio del Tiempo'), Sabrina Praga ('Bajo Sospecha'), Marta Santandreu ('Centro Médico'), María Barranco ('Mujeres al borde de un ataque de nervios') y Fele Martínez ('La Mala Educación'). Este último dará vida al Doctor Frutos, definido por Veiga como un "personaje de discordia", y por él propio Martínez como "un saco para golpear". "Me han hecho de todo, me han abofeteado, me han vomitado...", lamenta.

Junto a ellos, la ficción contará con los habituales Juan Ibáñez ('El Hormiguero') y Alicia Rubio ('Tiempos de Guerra') dando vida a Nacho y Elisa, una pareja que desarrollará una trama paralela a la de los protagonistas. Completan el reparto Mariano Peña ('Aída'), Xosé Touriñan ('Justo antes de Cristo') y Tomás Pozzi ('Gym Tony'), Lucía Balas ('Las furias'), Álvaro Balas ('Madre'), José Troncoso ('Brigada Costa del Sol') y Juan López-Tagle ('El hombre que mató a Don Quijote').

En su segunda temporada, la serie ha reducido la duración de sus capítulos desde los cincuenta minutos iniciales a los treinta actuales. Una decisión que, para Veiga, responde a una tendencia general de las producciones de comedia. "Con 30 minutos todo es más sencillo y te obliga a no poner nada de más, te haces más económico", afirma al actor y director.

'Pequeñas coincidencias', de la que el productor Gonzalo Sagardia no descarta una tercera temporada, fue rodada en Madrid durante el mes de agosto, algo "de todo menos sencillo".