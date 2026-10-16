1125877.1.260.149.20261016144910 Shemar Moore: "En EE.UU., y en todo el mundo, hay mucha división y miedo entre los civiles y las fuerzas del orden" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 19 de octubre llega a AXN 'S.W.A.T. Exiles: Nueva generación', serie que amplía el universo de la exitosa franquicia de acción que comenzó hace más de 50 años con 'S.W.A.T. Los hombres de Harrelson' y cuyo 'reboot' en televisión estuvo protagonizado por Shemar Moore. El actor, que regresa en la nueva entrega, volviendo a ponerse en la piel de Daniel 'Hondo' Harrelson, ha reflexionado sobre lo que significa la ficción para él y la responsabilidad que conlleva hacer una representación adecuada de las fuerzas policiales.

"En Estados Unidos y en todo el mundo hay mucha división y mucho miedo entre la población civil y las fuerzas del orden. Hay mucha falta de confianza", ha observado Moore en una entrevista concedida a Europa Press. "Es una situación muy delicada de abordar en una serie de televisión", reconoce, señalando que el equipo procura ser "muy prudente" y que no quieren "dar sermones".

"No vamos a decir: 'Oh, Donald Trump está haciendo esto y ahora este está haciendo aquello'. Nosotros no hacemos eso. No hablamos de política. No hablamos de religión", asegura el intérprete. "Pero sí que abordamos temas que son importantes o relevantes en Estados Unidos y en todo el mundo", añade.

Moore recuerda que la anterior serie abordó temas como "la trata de personas, el suicidio por policía, los tiroteos en colegios y el movimiento Black Lives Matter" y adelanta que la nueva entrega cuenta con "un episodio muy impactante sobre la supremacía blanca". "Pero lo hacemos con acción divertida y alocada, aunque de una forma que invita a la reflexión, que quizá te llegue al corazón y te haga pensar", reflexiona.

COMPRENDER A LOS MIEMBROS REALES DEL SWAT

El actor de 'Mentes criminales' remarca que se trata de una ficción y que lo que hace el elenco es actuar, pero han aprendido "de la unidad SWAT de la policía de Los Ángeles, de la unidad SWAT de la policía de San Diego y de miembros del SEAL Team 6". "Se trata de auténticos hombres y mujeres de las fuerzas del orden que actúan con munición real, protegen a los civiles, salen de casa sin saber si volverán con sus familias", expone, indicando que tanto él como sus compañeros aprendieron "a trabajar técnicamente en equipo tal y como lo harían ellos en la vida real".

"Y también queríamos comprender su forma de pensar y sus emociones a la hora de lidiar con la luz y la oscuridad, la vida y la muerte", agrega el intérprete. "Han visto mucha oscuridad en la vida y, de alguna manera, tienen que sobrevivir; y aun así tienen que volver a casa con sus familias y seguir viviendo la mejor vida que puedan", explica.

Moore asegura que todo lo que hacen en la ficción "se corresponde con lo que hacen realmente los hombres y mujeres del SWAT" y se declara "orgulloso" de "poder mostrar de forma positiva" aquello de lo que son capaces esas personas.

"Así que, cuando volamos edificios, nos colgamos de helicópteros, conducimos como locos, placamos, peleamos y salvamos a los niños, eso es real. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hacen cada día estos hombres y mujeres tan especiales de las fuerzas del orden para mantener nuestra ciudad a salvo", indica el actor, exponiendo que la serie "no es más que una forma divertida de celebrar esa habilidad y esa dedicación de las fuerzas policiales".

LA LUCHA DE MOORE PARA MANTENER VIVA LA FRANQUICIA

El actor interpretó a Hondo a lo largo de las ocho temporadas de 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson' y ha luchado por mantener viva la franquicia. "En lo que respecta a la serie, luché por ella desde lo más profundo de mi corazón", asegura, señalando que no lo hizo por ganar dinero o seguir en la televisión (aunque también quiere esas cosas), sino por los fans.

"Nos cancelaron dos veces y yo simplemente hice un poco de ruido en las redes sociales", explica. "En realidad, lo único que decía era que no he terminado, que no quiero parar. Los fans no quieren que paremos. Los índices de audiencia son muy buenos", expone, alegando que no tenía "sentido" que cancelasen la serie entonces.

"Entiendo que en la vida y en la carrera profesional, sobre todo en Hollywood, nada dura para siempre. Así que hay que disfrutar del viaje", admite Moore, que también apunta que no sentía que hubiese llegado ese momento para 'S.W.A.T'. "Y está claro que lo que dije ayudó y que los fans me respaldaron. Me apoyan a mí y apoyan la serie, y gritaban y clamaban: '¡Queremos S.W.A.T, queremos S.W.A.T!'. Y Sony escuchó y ahora aquí estamos", resume.