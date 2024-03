849671.1.260.149.20240306133052 Theo James es un aristócrata británico en 'The Gentlemen', serie de Guy Ritchie: "Son adictos al estatus y al dinero" - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS)

Guy Ritchie estrena en Netflix este jueves 7 de marzo la serie 'The Gentlemen', spin-off de su película homónima que vio la luz en 2019. El nuevo proyecto cuenta con un reparto encabezado por Theo James, actor de 'The White Lotus' y la saga 'Divergente', que en esta ocasión da vida a un aristócrata inglés que hereda la enorme fortuna de su padre. Una situación que le lleva irremediablemente, junto a su hermano, por el camino del crimen. "Son adictos al estatus y al dinero, aunque todo se está desmoronando a su alrededor", reflexiona el intérprete.

"Lo encuentro realmente fascinante. La casa en la que rodamos pertenece al duque de Beaufort. Es un duque de verdad. Ha pasado por varias generaciones. En cierto punto tuvieron un gran dominio en Gales. Es fascinante verlo", afirma el actor en una entrevista concedida a Europa Press, James indaga en la existencia actual de este tipo de aristocracia.

"En la Gran Bretaña moderna piensas en ellos como un retazo de la historia, pero todavía existen en nuestra sociedad. Simplemente no interactuamos con ellos", añade. "¿Qué es la clase actualmente? En Estados Unidos es el dinero, el dólar. En Inglaterra es algo diferente, es dónde naciste y con qué naciste, con qué linaje. Pero no son necesariamente los más ricos", plantea por su parte Ray Winstone, que también los define como "nuevos ricos".

Con ese contexto en mente, Ritchie involucra a este tipo de personajes dentro del crimen organizado del universo 'The Gentlemen' apliando así la trama de la película que protagonizaron, entre otros, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant o Colin Farrell. "Hay un sentido interesante de comprensión de la riqueza y de cómo la riqueza puede distorsionar y dañar a las personas, creo que eso también es parte de la tesis", menciona al respecto James. "Recurren a la criminalidad para mantener su fortuna en términos de su propio sentido de identidad y riqueza", continúa.

"Todo ser humano tiene una moral cuestionable. Ninguno de nosotros está libre de pecado o es completa y humanamente perfecto. Y eso me fascina. Me interesa la condición humana, lo que hace que una persona tome las decisiones que toma", expone Kaya Scodelario. "Creo que 'The Gentlemen' es un excelente ejemplo de los dos extremos. Nacer con una cuchara de plata en la boca y nacer con una pistola en el bolsillo", sugiere también la actriz.

VIOLENCIA SIN VIOLENCIA

Uno de los sellos distintivos del cine de Guy Ritchie es el uso de una violencia exagerada pero implícita en sus proyectos. Y 'The Gentlemen' no es excepción. "Fue muy inflexible. Nunca le gusta mostrar violencia en la pantalla. Y de hecho, en cualquiera de los episodios en los que rodamos un poco de violencia en pantalla -rompimos algunos huesos y cosas así- él quiso que todo eso se eliminara. Había que inferirlo. Le gusta la idea de las secuelas de la violencia", desvela James.

A su vez, el cineasta le otorga cierto sentido del humor a dichas secuencias. "Me gusta el giro cómico cuando son gánsteres porque todo es muy serio y de pronto se tropiezan consigo mismos. Creo que Guy también viene de ahí. Le gusta ese mundo de lunáticos enormes y duros que no son realmente malos y luego se burla un poco de ellos", comenta el exfutbolísta y actor Vinnie Jones.

En cualquier caso, los actores señalan que los personajes y situaciones de 'The Gentlemen' son una hipérbole totalmente ficticia fruto de la forma de entender el cine de Ritchie. "Todo está entre comillas porque él no está muy interesado en el naturalismo, en ese tipo de realismo. Lo que quiere ofrecer al público es una especie de porción exagerada de hiperrealidad", apunta Daniel Ings.

Los ocho capítulos que componen la primera temporada de 'The Gentlemen: La serie' se estrenan en Netflix este jueves 7 de marzo.