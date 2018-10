Whit Stillman y Krzystof Kieslowski protagonizan las novedades de octubre de FilmStruck

Actualizado 26/09/2018 16:27:47 CET

FilmStruck presenta sus novedades para el mes de octubre que incluye una doble sesión con Whit Stillman, una selección de filmes de aclamados directores que encarnaron a sus propios personajes o la triple obra maestra del director polaco Krzystof Kieslowski. Además, incorpora una selección de títulos dedicados a los periodistas y al cine que recuperó la esencia teatral.

Whit Stillman es uno de los grandes protagonistas del próximo mes en la plataforma, que el viernes 5 de octubre recuerda al cineasta indie de los 90 con dos títulos en los que vuelca gran parte de sus experiencias personales. Las dos cintas escogidas son Barcelona (1994) y The Last Days of Disco (1998).

También el 5 de octubre llega a FilmStruck una selección de películas protagonizadas por sus propios directores como Clint Eastwood, John Huston o François Truffaut. Los títulos que estarán disponibles para los usuarios de la plataforma son Trees Lounge (1996), Sangre sabia (El profeta del diablo) ( 1979), Los puentes de Madison (1995), Buffalo '66 (1998), Blood Work (2002), La noche americana (1973), Perdidos en América (1985), Otelo (1952), Roger y yo (1989) y Mister Arkadin (1955).

El 12 de octubre, la plataforma incorpora en la selección de Encerrados obras que limitan la acción a espacios reducidos y cede todo el protagonismo al conflicto interior de los personajes como ocurre en Callejón sin salida (1966), Una segunda madre (2015), Reservoir dogs (1992), Cube (1998), Repulsión (1965), Glengarry Glen Ross (1992) y ¿Qué fue de Baby Jane? (1962).

Otra de las grandes novedades de octubre tiene como protagonista al legendario cineasta polaco Krzystof Kieslowski, quien se inspiró en los valores y colores de la bandera francesa para reflexionar sobre la condición humana y retratar las contradicciones de toda la vieja Europa. Tres colores: Azul (1993), Tres colores: Blanco (1994) y Tres colores: Rojo (1994) llegan a Filmstruck el 19 de octubre.

Ese mismo día, la plataforma rinde homenaje a uno de los matrimonios con más talento de la Nouvelle Vague: Agnès Varda, pionera del cine hecho por mujeres y Jacques Demy, quien construyó un colorido universo lleno de música y romanticismo. A partir del 19 de octubre estarán disponibles filmes como La Pointe Courte (1954), El universo de Jacques Demy (1995), Una habitación en la ciudad (1982) y La felicidad (1965).

El 26 de octubre los usuarios de FilmStruck tendrán a su disposición joyas cinematográficas en las que los protagonistas son los periodistas como Todos los hombres del presidente (1976), La mujer del año (1942), Medianoche en el jardín del bien y del mal (1997), La hoguera de las vanidades (1990), Historias de Filadelfia (1940) y La dolce vita (1960).