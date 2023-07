'Zorras', la nueva serie de Atresplayer que reivindica "una sexualidad diferente y los cuerpos no normativos"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 16 de julio Atresplayer estrena 'Zorras', serie basada en la novela de Noemí Casquet. La ficción sigue a Alicia (Andrea Ros), Emily (Mirela Balic) y Diana (Tai Fati), tres chicas que viven juntas una revolución sexual y forman una alianza con un objetivo: cumplir todas sus fantasías.

"El proyecto me dio vértigo y respeto hasta que conocí a las productoras ejecutivas y entendí que iba a ser un espacio seguro, entendí qué es lo que querían explicar concretamente y ya no tuve miedo nunca más. Ahí empezó lo político: vamos a explicar esto, vamos a mostrar una sexualidad diferente, unos cuerpos normales y vamos a decirle a la gente joven que está bien tener cuerpos no normativos, que está bien ser torpe", explica Ros en una entrevista concedida a Europa Press.

"Los espectadores se van a encontrar unos personajes reales, con tramas reales que le pueden pasar a todo el mundo. Espero que encuentren un reflejo. Se van a encontrar mucha ternura, mucha revolución, mucha reivindicación, cuerpos diferentes y mujeres ocupando espacio y pisando fuerte", comenta Fati.

La ficción es una adaptación fiel del libro, y es que Casquet ha participado como asesora de guion. "Fue una absoluta fantasía trabajar con ella. Cuando nos conocimos todas, el punto fue hablar de qué opinamos y cómo vivimos nosotras y ella como personas la sexualidad, los vínculos sexoafectivos, amistosos, con la familia, y darnos cuenta de que estamos todas en la misma página y que todas queríamos contar esta misma historia", esgrime Balic, que se declara fan de la autora y asegura que su trabajo divulgativo es "necesario".

Por su parte, Ros reivindica la necesidad de llegar a todos los públicos, más allá de la audiencia femenina joven. "Toda la historia de la ficción no habla de nosotras y nos la hemos chupado entera. Yo llevo viendo pelis toda mi vida, ninguna habla de mí y eso no le ha importado a nadie nunca. Es un poco lo mismo. A lo mejor habla más de ti de lo que tú te crees. Que la forma en que hablemos de este tema sea tres cuerpos de mujeres jóvenes no quiere decir que no te interpele, no te pueda dar información o simplemente entretenerte", opina.

UNA SERIE "LIBERADORA"

"A mí me gustaría pensar que 'Zorras' puede resultar muy liberadora para chicas jóvenes, pero puede ser también un entretenimiento para otra gente. Yo les diría que por qué no, por qué no ver ficción que no hable de ti a priori", añade.

"Esta revolución y esta lucha no es solo a través de nosotras, es a través de absolutamente todos. Es importante que la vean chicos y chicas jóvenes, mujeres y hombres. Cuántos chavales nos van a ver a nosotras y se van a ver en nosotras. Hay una necesidad para todo el mundo y generacionalmente, también. Hay padres que necesitan ver esta serie porque habrá un canal mucho más fácil para hablar con sus hijos", subraya Balic, que considera que el mensaje más importante de la serie es que "mereces ser querida y amada y estar llena de placer, primero por ti".

Pilar Castro, Nico Romero, Iacopo Ricciotti, Laura Galán, Chelis Quinzá, Aida de la Cruz y Juan Vinuesa, entre otros, completan el elenco de 'Zorras'. La serie se podrá ver a partir del domingo 16 de julio en Atresplayer.