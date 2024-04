El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que no le sorprenden las críticas por el juego defensivo ante City. "Tenemos claro cómo jugar", ha destacado asegurando que "hay que manejar faceta ofensiva y defensiva". "Los 90 minutos lo hicimos bien. No he encontrado ningún aficionado nuestro triste", ha sentenciado.