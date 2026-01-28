Avisos de la AEMET por lluvia, nieve, viento y oleaje en directo: última hora del temporal y la borrasca Kristin

Archivo - Una mujer camina junto a su perro mientras nieva, a 28 de noviembre de 2021, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2ºC en el caso de León, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona almeriense del valle de Almanzora y Los Velex tiene activado aviso rojo por rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.

La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.

Por viento, se activarán los avisos de nivel amarillo en Huelva, Teruel, Zaragoza, Baleares (Menorca), Soria, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Madrid (sierra, metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste), Murcia (altiplano, Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón) y Castellón.

Asimismo, los avisos por viento subirán a nivel naranja en Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Ávila, Segovia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Murcia (noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Alicante, Valencia y Ceuta.

