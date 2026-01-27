Rusia tilda de "extremadamente imprudente" la decisión de la UE de prohibir las importaciones de gas ruso desde 2027

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha tildado este martes de "extremadamente imprudente" la decisión de la Unión Europea de dar luz verde a un reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha subrayado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Interfax que Moscú considera que este paso es "extremadamente imprudente desde el punto de vista de los intereses económicos de esos países.

El reglamento, aprobado por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.

El incumplimiento de estas nuevas normas, que entrarán en vigor el 2 de febrero --cuando serán publicadas en el Diario Oficial de la UE--, podrá dar lugar a sanciones máximas de al menos 2,5 millones de euros para personas físicas y de al menos 40 millones de euros para empresas, así como un 3,5% como mínimo del volumen de negocios anual total mundial de la empresa o del 300% del volumen de negocios estimado de la transacción.

Horas después de la aprobación del reglamento, los gobiernos de Eslovaquia y Hungría anunciaron que llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la medida, enmarcada en el plan conocido como REPowerEU, con el que la UE busca eliminar su dependencia de los combustibles fósiles rusos antes de 2030.