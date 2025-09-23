Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional masculino de Baloncesto

El nuevo seleccionador nacional masculino de Baloncesto, Chus Mateo, ha sido presentado este martes en un evento en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas. Allí, el madrileño ha expresado que "solo" quiere hablar de "ilusión" ante este nuevo "reto" al frente del combinado nacional, el cual afronta "con determinación y valentía" y "convencidísimo" de que "va a ir bien" porque hay "potencial suficiente para volver a vivir momentos muy felices".(Fuente: Europa Press / FEB / ACB)