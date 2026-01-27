El PP, Vox y Junts tumban en el Congreso el decreto del 'escudo social', que incluía la subida de pensiones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. El otro decreto ley, relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público, ha salido adelante gracias a la abstención del PP.

Los dos decretos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año pasado. Como todo decreto ley, están en vigor desde su publicación, pero el Ejecutivo debe remitirlos al Congreso para su convalidación o derogación, que es lo que se ha votado.

En lo que respecta al escudo social, PP, Vox, Junts y UPN han juntado sus votos para derogar el texto, mientras que el resto de partidos lo han apoyado. A pesar de que los de Alberto Núñez Feijóo dijeron que iban también a votar en contra a las ayudas al transporte, finalmente han decidido abstenerse. Sólo Vox ha votado en contra y el resto de grupos han apoyado el texto, por lo que se ha convalidado.