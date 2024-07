El delantero brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa fue presentado este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu y no evitó romper a llorar durante su discurso ante miles de aficionados, cuando reconoció que el recibimiento fue "una locura" que no se "esperaba", al hacer "realidad" su sueño desde niño, por lo que no tuvo "palabras para describir" lo que estaba "sintiendo".

