Por Andalucía rehúsa participar en el "blanqueamiento" del Día de la Bandera: "Moreno pretende reescribir la historia"

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, ha afirmado que su formación no participará en el "blanqueamiento" del Día de la Bandera, una iniciativa con la que, según ha dicho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "pretende reescribir la historia y apropiarse del 4 de diciembre, una fecha que es y será siempre patrimonio del pueblo andaluz".
Así lo ha señalado en un audio remitido a los medios, donde ha subrayado que el 4 de diciembre constituye "un hito en la memoria sentimental de un pueblo que conquistó el autogobierno gracias a una movilización extraordinaria, realizada además en contra del criterio de la derecha, que tenía diseñado para Andalucía un guión muy distinto y alejado de las altas cotas de autogobierno que finalmente alcanzamos gracias a nuestros mayores".
En esta línea, la portavoz ha reiterado que su partido "no va a participar en este blanqueamiento, que no es más que una autorreferencia de Moreno para darse autobombo y tratar de reescribir y apropiarse de un 4 de diciembre que es y será siempre patrimonio del pueblo andaluz, el mismo que lo conquistó y lo defendió".