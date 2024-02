Enrique Cerezo: "El VAR no me gusta, ni ahora ni antes, y no lo van a quitar"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este miércoles que el VAR "no" le gusta, "ni ahora ni antes", pero que por mucho que lo diga, es una herramienta que "no van a quitar" y que lo único que hace es "desprestigiar al árbitro que está en el terreno de juego". "El VAR desprestigia al árbitro que está en el terreno de juego. Yo sé que no lo van a quitar y aunque lo diga, va a pasar. Personalmente no me gusta, ni ahora ni antes. Me beneficie o me perjudique", expresó Enrique Cerezo ante los medios antes de la comida de directivas previa al encuentro entre Atlético de Madrid y Athletic Club de semifinales de Copa.El presidente aseguró que "siempre" ha conocido al Athletic Club como "el Bilbao". "Aquí, en Segovia, y en todos los sitios donde yo he vivido, siempre le he conocido como el Bilbao. Para mí, no tiene ninguna malicia llamarlo el Bilbao, porque es como decir Athletic Club de Bilbao", argumentó.