España y Marruecos dan por zanjada la apertura de aduanas y obvian las aguas territoriales y el espacio aéreo del Sáhara

España y Marruecos han dado por completada la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla que se acordó en abril de 2022 y han obviado otros dos de los asuntos más espinosos en la nueva etapa de la relación bilateral: la delimitación de las aguas territoriales frente a Canarias y la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental.

La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos que han presidido en Madrid el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, se ha saldado con una declaración conjunta de 23 folios y un total de 119 puntos, además de la firma de catorce acuerdos y documentos de distinto tipo.

Sin embargo, de las tres cuestiones citadas, solo la de las aduanas de Ceuta y Melilla aparece mencionada en la declaración, sucintamente, en el punto número 61. "En lo que respecta a la cooperación aduanera, España y Marruecos se felicitan por la aplicación, en un marco concertado, del punto 3 de la 'hoja de ruta' bilateral adoptada en abril de 2022".

Con ello, se refieren a la declaración suscrita el 7 de abril de 2022 tras la reunión mantenida en Rabat por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI con la que se puso fin a la crisis diplomática por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, por España durante la pandemia tras la carta en la que el jefe del Ejecutivo respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

El punto tercero de la misma estipulaba que "la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo".

Según indicó entonces Sánchez, Marruecos accedía con ello a la reapertura de la aduana de Melilla, que Rabat había cerrado de forma unilateral en agosto de 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta. El Gobierno sostuvo que con ello, Rabat estaba reconociendo la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas, a las que en el reino alauí se suelen referir como "presidios ocupados".

Tras varios retrasos y pruebas piloto, ambas abrieron aunque de forma parcial a principios de este año, si bien los cruces de mercancías --que apenas han llegado a algunas decenas-- se vieron interrumpidos a petición de Marruecos durante el verano por la Operación Paso del Estrecho--.

Técnicamente, tal y como han reconocido los empresarios de las dos ciudades autónomas, las aduanas están abiertas desde septiembre, pero denuncian la falta de seguridad jurídica y que no funcionan plenamente como deberían funcionar las aduanas, lo que les disuade de llevar a cabo importaciones y exportaciones de mercancías a través de las mismas. De hecho, en los últimos meses no se ha producido ninguna.

Con la declaración al término de la cumbre bilateral, los dos gobiernos están dando por plenamente operativas ambas aduanas y dando a entender que no consideran que haya problemas que resolver en torno a su funcionamiento. En todo momento, España y Marruecos han sostenido que lo que se buscaba era acabar con el comercio atípico y las llamadas 'porteadoras'.

De hecho, en el siguiente punto de la declaración "se congratulan de la calidad de la cooperación operativa entre sus respectivas administraciones aduaneras y se proponen reforzarla", en particular mediante el intercambio de "experiencias y conocimientos técnicos sobre materias de interés común".

Por otra parte, la larga declaración no menciona en ningún momento la cuestión de la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica ni la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que sigue realizándose desde España pese a la retirada de este territorio hace casi 50 años, pese a que ambas están incluidas en la 'hoja de ruta'.

Ambas cuestiones preocupan particularmente a Canarias, sobre todo la primera, ya que la delimitación de las aguas territoriales marroquíes --principalmente porque incluyen el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonizar para la ONU-- entra en colisión con la de las españolas en el archipiélago. Además, la gestión del espacio aéreo saharaui la lleva a cabo Enaire desde las islas.

El Gobierno canario había mostrado su preocupación a que pudiera haber alguna concesión a Marruecos que afectara al archipiélago y su presidente, Fernando Clavijo, había pedido expresamente que hubiera presencia canaria en la RAN, algo que finalmente no ha sucedido. "No es de recibo", ha dicho el presidente canario. "Tomamos nota y en el futuro hablaremos", ha añadido.

El temor a que el Ejecutivo hiciera nuevas concesiones al reino alauí había venido motivado por el artículo publicado por 'Atalayar', un medio español muy cercano a la monarquía alauí, en el que propugnaba que un acuerdo entre los dos países sobre la delimitación de las aguas territoriales y el Monte Tropic --un monte submarino en el que hay minerales estratégicos-- tendría un resultado ganador para ambos.

"Marruecos consolida su soberanía y fortalece su papel como potencia atlántica africana y España obtiene seguridad jurídica reforzada para Canarias y acceso regulado a oportunidades estratégicas", sostenía el artículo, que fue repicado por la prensa marroquí e interpretado como una manera de hacer llegar las pretensiones de Rabat en esta cuestión, así como en la relativa al espacio aéreo, que también se mencionaba.