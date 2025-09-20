Hansi Flick: "Balde estará de vuelta pronto y con Lamine tenemos que esperar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado en rueda de prensa la ausencia de Balde y Lamine para el encuentro de mañana ante el Getafe: "Balde estará de vuelta pronto y con Lamine tenemos que esperar. Con Lamine tenemos que ir día a día. Entrena duro y hace tratamiento cada día". El técnico alemán también se ha referido a Gavi, del que "espera verlo pronto", aunque asegura que "tenemos que tomar una decisión mañana o el lunes" sobre una posible intervención quirúrgica o un tratamiento conservador. "A principios de la semana que viene sabremos más", ha insistido. Flick también ha hablado de la gala del Balón de Oro que se celebra el próximo lunes y ha asegurado que "algún día veremos a Lamine ganar el trofeo". "Para mí es respetuoso asistir a la gala porque estamos nominados", ha puntualizado.