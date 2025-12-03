Rufián (ERC) ve "imparable" una llegada de PP y Vox al Gobierno, aunque duda de que sea con Feijóo

Afirma que al PSOE no "le echará fuera el fascismo, sino la vivienda"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una imagen de archivo
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una imagen de archivo - Ananda Manjón - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 11:04

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que ve "imparable" la llegada de PP y Vox al Gobierno, aunque duda que sea con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente y ha expresado que para él es una buena noticia que acaben los ridículos entre Junts y PSOE, textualmente.

En una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press ha asegurado a que a Feijóo "se le está poniendo cara de Casado", en referencia al supuesto conflicto entre el exlíder del PP Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acabó con la dimisión del primero.

Ante la hipotética llegada de PP y Vox al Gobierno, ha apuntado que "lo único que podemos hacer es retardarla", y ha subrayado que, a su juicio, al PSOE no le echará fuera el fascismo, sino el problema de la vivienda.

Ha expresado que es una buena noticia la ruptura entre Junts y PSOE por que así acaban "ambos ridículos": por un lado, el del PSOE, por engañarse sobre el apoyo de Junts a la legislatura y, por otro lado, el de Junts, sobre que, según él, le afectaba votar junto a PP y Vox.

ORRIOLS Y AYUSO

Ha valorado el auge que las encuestas dan a Aliança Catalana (AC): "Por suerte, creo que será una gripe que pasará. Ahora bien, nos la comeremos y harán un pelotazo bestial", y ha afirmado que su auge le recuerda al de Ciudadanos, pese a que, en sus palabras, actualmente cueste encontrar un votante de dicha formación.

Sobre su líder, Sílvia Orriols, ha afirmado que es "más fascista" que Ayuso.

BEGOÑA GÓMEZ

Sobre la causa que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por su presunta participación con el rescate de Air Europa, ha asegurado que "la meterán en la cárcel" y que son los mismos que encarcelaron al líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros políticos independentistas.

Ha expresado que en Catalunya es el único lugar donde "se pone en duda" que él sea independentista.

