Hansi Flick: "He hablado con Fermín y estoy convencido de que quiere quedarse"

En entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, está "convencido" de que el centrocampista Fermín López se va a quedar finalmente en el club pese a los rumores de los últimos días acerca de su salida al Chelsea FC. En su comparecencia de este sábado, previa al partido frente al Rayo Vallecano, ha asegurado que el centrocampista es "una pieza muy importante para nosotros y la temporada pasada demostró que nos puede ayudar mucho". El técnico alemán ha insistido en que Fermín ama al club: "Todos vemos que ama al Barça y que su corazón está aquí".