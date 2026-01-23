El Ayuntamiento de Córdoba inicia los trámites para poner el marcha el cuarto huerto urbano de la ciudad

Archivo - El alcalde, José María Bellido, y el delegado de Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, en el Real Jardín Botánico de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba inicia los trámites para poner en marcha el cuarto huerto urbano de la ciudad mediante la adscripción formal al Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) de una parcela situada entre las calles Libertador José Gervasio Artigas y Libertador Joaquín José da Silva, al sur del CIES Averroes.

Según ha informado el Consistorio, la superficie ocupa unos 1.750 metros cuadrados y, para su correcto funcionamiento, necesita dotarse de cerramiento, instalación de riego y electricidad, una caseta de herramientas, además de otras actuaciones, como la mejora del suelo de cultivo y los de accesos para la entrada de suministros, entre otras.

Este nuevo espacio verde refuerza la red municipal de Huertos Ecológicos Comunitarios, junto a los de Asomadilla, Levante y Miralbaida, y responde a la demanda de los vecinos, además de cumplir otros objetivos como la puesta en valor las técnicas de cultivo tradicionales, promover la variedad de vegetales locales, transferir conocimientos entre generaciones y fomentar la participación ciudadana y la sensibilidad ante los retos medioambientales.

El calendario previsto para las actuaciones contempla que, a lo largo de los próximos meses, se desarrollen las fases técnicas y administrativas necesarias para que el huerto esté disponible para la siembra del próximo otoño, dentro de aproximadamente un año.

Para el teniente de alcalde y delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, "este proyecto nos permite recuperar un espacio actualmente en desuso, transformándolo en un lugar de encuentro vecinal donde se promoverán prácticas respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad urbana, junto al resto de huertos de la red municipal, que ya han demostrado su valor social, ambiental y educativo".

García-Ibarrola ha afirmado que "esta es una acción más en nuestra estrategia municipal de impulso de zonas verdes productivas y de proximidad, dentro de nuestro compromiso con un modelo de ciudad más verde, saludable y participativo".