Hansi Flick: "La remontada es difícil, pero no imposible; tenemos que creer"

Barcelona, 26 de febrero de 2026. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró convencido de que su equipo puede levantar el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y apeló a la fe y a la unión con la afición de cara al partido de vuelta, que se disputará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, además de celebrar el camino que ha tenido hasta llegar, el fin de semana, a sus 100 partidos oficiales como técnico blaugrana. (Fuente: FC Barcelona)