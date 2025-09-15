Javier Guillén: "Se podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"

El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha lamentado este lunes la mala imagen que se ofreció en la última etapa de la ronda española en Madrid, cancelada por las manifestaciones propalestinas en contra de la participación del equipo israelí. Además, ha exigido "respeto" hacia la carrera y los corredores, y ha expresado su deseo de que estos hechos no se vuelvan a repetir. "Es absolutamente inaceptable lo que sucedió en el circuito. No podemos sacar nada bueno de todo lo que ocurrió el domingo, y lamento mucho la imagen que se dio. Es algo que no se debería de volver a repetir. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte", manifestó el máximo responsable de La Vuelta en rueda de prensa en un hotel de Madrid.