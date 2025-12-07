Tres fallecidos y una persona en estado grave tras sufrir un golpe de mar por oleaje en Los Gigantes (Tenerife)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han fallecido y una se encuentra en estado grave tras sufrir un golpe de mar a consecuencia del oleaje en Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, según ha confirmado a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

En estos momentos, operan en la zona una embarcación de Salvamento Marítimo y efectivos de los bomberos de Tenerife, por descartar la existencia de más víctimas en esta emergencia.

El suceso fue notificado en torno a las 16.07 horas, cuando la sala operativa del Cecoes 112 recibió una alerta comunicando que varias personas precisaban de asistencia en el mar tras sufrir un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje, por lo que se activaron de inmediato los recursos necesarios en la zona.

EN PREALERTA POR FENÓMENOS COSTEROS

El archipiélago canario mantiene desde este viernes la prealerta por fenómenos costeros, con la previsión de olas que podrán alcanzar entre los 2 y 5 metros de altura en las zonas del norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, recordó este sábado a la ciudadanía que es necesario extremar las precauciones en las costas de las islas, y por ello insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.