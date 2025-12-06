Guardia Civil investiga a dos personas por tener seis Ajolotes Mexicanos en un local de Meco sin documentación

Archivo - Con la apertura de la nueva zona de Centro y Sudamérica, Bioparc Fuengirola comenzó a formar parte de la red de parques de conservación que trabajan para proteger al axolote - BIOPARC FUENGIROLA - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas por tener seis ejemplares de Ajolotes Mexicanos (Ambystoma Mexicanum) en un establecimiento de Meco sin la perceptiva documentación.

Según ha indicado la Benemérita a Europa Press, un ciudadano emitió la voz de alarma al ver expuestos en un comercio de esta localidad madrileña animales que podrían ser Ajolotes Mexicanos, especie que se encuentra bajo un estricto régimen de protección legal debido a su grave peligro de extinción.

Al lugar se han desplazado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Rivas para realizar una inspección y, tras comprobar la ausencia de la documentación para la tenencia de estos anfibios, dio aviso a CITES, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

Finalmente, personal de CITES se encarga de la intervención de estos animales y su depósito en un centro autorizado.