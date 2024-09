El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este martes que el club no llegó a cumplir la norma de LaLiga del 1:1 porque no quiso y no porque no pudiera, ya que rechazó aceptar un nuevo contrato de equipación deportiva porque siguen trabajando en tener el "mejor acuerdo del mundo del fútbol", y aseguró además que la salida de Ilkay Gündogan fue en clave deportiva y no económica y se mostró encantado con el trabajo de Deco y la llegada de Hansi Flick.